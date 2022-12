Les Celtics doivent bien négocier leur première crise de la saison

La gifle reçue en première mi-temps face aux Pacers a marqué les esprits à Boston. Même si Joe Mazzulla refuse de s’inquiéter, les résultats des Celtics sont inquiétants depuis quelques jours, avec cinq défaites en six matches, dont trois de suite à domicile.

Leaders de la ligue pendant de longues semaines avec une attaque de feu, les Celtics patinent depuis leur grosse victoire à Phoenix. Cette première sortie de route de la saison est un virage important à négocier.

« Veut-on devenir une grande équipe ou plutôt une équipe moyenne, qui connait des hauts et des bas, qui est irrégulière et ne répond pas aux attentes ? », demande Grant Williams pour The Athletic. « On peut se complaire dans cette situation ou rebondir, et s’en sortir de manière positive. On ne peut pas laisser notre saison dérailler. On approche de janvier, donc on pourrait facilement lever le pied. Mais si on veut être une grande équipe, une équipe unique, on ne peut pas le faire. »

Portés par une attaque d’une efficacité folle, par leur série de 17 victoires en 19 matches et très motivés après leur échec en Finals, comme l’avait souligné Chris Paul, les Celtics auraient-ils fait preuve de suffisance récemment ?

« En ce sens, je n’ai pas fait mon travail », poursuit Grant Williams. « Je dois faire mieux pour instiller ce feu. On a conscience d’où l’on vient, et où l’on veut revenir, donc on doit jouer comme ça chaque soir. Parfois, on débarque et on pense qu’on va gagner avec notre talent et nos qualités. On peut s’en tirer de temps en temps, mais à certains moments, comme contre Indiana, on se prend des coups en plein visage. C’est notre réponse à ces coups qui va déterminer non seulement notre équipe, mais notre succès dans le futur. »

Pour Al Horford, les finalistes 2022 ne peuvent pas se permettre d’aborder les rencontres avec légèreté, car ils sont attendus par leurs adversaires. Ja Morant, qui se méfie uniquement de Boston, l’a très bien dit.

« Nos efforts ne devraient jamais être remis en question », prévient l’intérieur. « Contre Indiana, nos efforts n’étaient pas là dès le début de match. On le sait, cette saison, chaque équipe va nous rentrer dedans. On doit égaler l’intensité adverse. On l’a fait en début de saison, mais c’est plus dur depuis deux semaines. On doit traverser ça et on va apprendre de tout ça. Sur le long terme, notre groupe sera meilleur grâce à ça. »