Ja Morant ne se méfie que des Celtics…

Ja Morant n’a entouré qu’une date sur son calendrier : le 25 décembre. Pas uniquement parce que c’est Noël et qu’il va gâter sa fille, mais parce qu’il va retrouver les Warriors au Chase Center. Blessé en playoffs, il avait assisté, impuissant, à l’élimination des Grizzlies. Huit mois plus tard, il est revanchard et il ne le cache pas.

« C’est l’équipe qui nous a sortis des playoffs, et on veut leur rendre leur monnaie de la pièce » explique le meneur. « Tout le monde sait ce que Golden State représente pour le basket ces dernières années. Ce sont les champions en titre. Quel que soit leur bilan, ils restent l’une des meilleures équipes de cette ligue et peuvent se mettre en route assez rapidement. Je souhaite à tout le monde de récupérer rapidement et, ensuite de faire une bonne saison. »

Sympa, Ja Morant a donc une pensée pour Stephen Curry, mais aussi Andrew Wiggins. D’ailleurs, les Grizzlies ont aussi leur lot de blessés, mais comme l’an passé, leur collectif leur permet de conserver un très bon niveau, au point d’être au sommet de la conférence Ouest, à égalité avec les Nuggets (19v-11d).

Alors que Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. n’ont respectivement joué que 12 et 14 matches, Memphis est idéalement placé, et semble même peut-être l’équipe la plus solide pour aller au bout à l’Ouest.

C’est d’ailleurs ce que pense Ja Morant lorsqu’on lui demande le nom de son principal adversaire. « Les Celtics » répond-il. « À l’Ouest, ça me va… »