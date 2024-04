Lakers – Hornets : et Dennis Schroder loupa le tir de la gagne…

Noël s’annonce morose côté Lakers. Après de lourdes défaites face aux Suns, puis aux Kings, les Californiens s’inclinent une troisième fois de suite face à l’une des équipes les plus faibles de la ligue, les Hornets (130-134). Ces derniers, après huit défaites de suite, retrouvent un peu de couleurs avec ce deuxième succès en trois matchs, au cœur d’un « road trip » critique à l’Ouest.

Après une première période hyper offensive et parfaitement équilibrée (67-67), les Hornets ont commencé à s’échapper au score à la faveur d’un 16-2 infligé (69-83) juste après le passage aux vestiaires, en seulement quatre minutes. Discret jusque-là, Terry Rozier a fait beaucoup de mal aux Lakers dans un jeu de transition rondement orchestré par LaMelo Ball.

En prenant un nouveau temps-mort, Darvin Ham a alors eu la bonne idée de faire appel à ses remplaçants pour redynamiser le jeu des Lakers. L’entrée de Russell Westbrook pour accélérer l’attaque, et surtout d’un excellent Austin Reaves ont eu un effet direct. Avec eux, Los Angeles revenait à deux possessions (87-92). Charlotte a toutefois réussi à reprendre et conforter une avance d’une dizaine de points dans les minutes suivantes.

En plus d’Austin Reaves, c’est LeBron James qui s’est chargé de mener la révolte. Le « King » a enchaîné les finitions au cercle et comme son équipe n’a pas manqué d’adresse à 3-points ce soir, les Lakers sont revenus à égalité à 40 secondes du terme (130-130). Ils ont d’ailleurs eu les clés en main pour repasser devant mais leur contre-attaque à quatre-contre-un s’est terminée… en ballon perdu. Derrière, Gordon Hayward parvenait à marquer près du cercle avec un « goaltending » de LeBron James.

Ce dernier, avec six secondes à jouer, pensait filer au cercle pour égaliser sur la toute dernière possession. Mais en perdant une chaussure en route, il a dû servir un Dennis Schroder seul dans le corner qui n’a pas été en mesure de marquer à 3-points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Transitions fatales. À un ballon perdu près, Lakers et Hornets terminaient avec le même total de « turnovers ». Mais la grosse différence s’est faite sur les conséquences de ces pertes de balle. Charlotte a sanctionné à hauteur de 32 points inscrits après ces ballons récupérés, là où les Lakers n’en ont inscrit que 11. Différentiel comparable au niveau des points en contre-attaque (29-10). Charlotte a brillé en transition là où Los Angeles, à l’instar de ce quatre-contre-un raté dans le « money time », a manqué de réalisme.

– La fête à 3-points des Lakers. Les Californiens sont passés tout près d’abandonner leur dernière place au classement des équipes qui marquent le moins de tirs à 3-points de la ligue (un peu moins de 10 avant ce match). Cette nuit, LeBron James, Patrick Beverley ou Austin Reaves ont participé à la meilleure soirée des Lakers de l’année dans le domaine, avec un total de 19 paniers. Leurs adversaires, pas beaucoup mieux placés dans le classement à 3-points (en volume et réussite), ont également connu une belle soirée d’adresse.

– La sortie de Thomas Bryant. Hornets et Lakers ont terminé la rencontre sans pivot. À trois minutes de la fin, Thomas Bryant a rejoint prématurément le vestiaire après s’être visiblement blessé à l’épaule sur une action où il a perdu le ballon en attaque, face à Mason Plumlee (envoyé sur le banc après sa sortie). Il faut surveiller la gravité de cette blessure pour des Lakers qui doivent déjà composer sans Anthony Davis.

TOPS/FLOPS

✅ LeBron James. 34 points sans marquer le moindre lancer-franc, une efficacité remarquable (15/23)… Malgré des oublis défensifs face à P.J. Washington dans les derniers instants, le « King » a signé un match de grande qualité. Il a tout de même inscrit 18 points dans le dernier quart-temps quand son équipe en avait vraiment besoin.

✅ Le cinq des Hornets. Que des évaluations à 20 unités ou plus pour les titulaires de Charlotte. LaMelo Ball a un peu abusé du tir longue distance mais a bien distribué le jeu. Terry Rozier s’est réveillé en seconde période au « scoring » tandis que Mason Plumlee et P.J. Washington, décisif dans les derniers instants, ont assuré dans la raquette. Enfin Gordon Hayward a joué un rôle de facilitateur avec le panier de la gagne et un +14 au score.

✅ Le banc des Lakers. Impact globalement très positif des remplaçants californiens à commencer par Russell Westbrook qui a fait beaucoup de bien en transition, un Wenyen Gabriel dynamique dans la raquette et un Austin Reaves encore excellent pour créer les décalages.

⛔ Max Christie. Malgré dix minutes de jeu, le rookie n’a rien apporté dans le jeu des Lakers.

LA CHAUSSURE DE LEBRON JAMES

C’est l’une des images de la soirée. LeBron James assis sur le parquet de la Crypto.com Arena, dépité. Il vient de perdre sa chaussure alors qu’il pensait pouvoir envoyer les deux équipes en prolongation, sur la dernière possession, en pénétration. Au lieu de cela, il a dû se résoudre à servir Dennis Schroder dans le corner.

LA SUITE

LA Lakers (13-19) : début de « road trip » à Dallas, dimanche.

Charlotte (9-24) : déplacement à Portland, lundi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.