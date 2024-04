Les Clippers veulent encourager Luke Kennard à shooter davantage

Luke Kennard fait-il partie des dix meilleurs shooteurs de la ligue ? A cette question, l’intéressé a répondu « oui » en rigolant, avant d’ajouter qu’il était certainement le dixième de la liste. Avec son 48.9% de réussite derrière l’arc, l’ancien joueur des Pistons a pourtant les arguments pour figurer un peu plus haut au classement.

Son problème pour Tyronn Lue ? Luke Kennard est trop altruiste. Le stratège des Clippers a ainsi encouragé son protégé à prendre davantage de tir à 3-points, alors qu’il n’en prend que 4.2 en moyenne par match cette saison.

« Il ne veut pas être égoïste. Je ne dis pas que les autres gars le sont, mais il est du genre à faire la passe s’il vient de prendre deux tirs de suite. Quand il est sur le parquet, il doit prendre ces tirs », a déclaré Tyronn Lue. « Si vous vous basez sur le nombre de tirs réussis, il est au sommet : c’est l’un des meilleurs de la ligue. Mais les autres gars vont chercher leurs tirs. Ils ne les refusent pas. Si on se base là-dessus, Luke est 10e. Mais si vous regardez sa réussite, il est dans les deux ou trois premiers ».

Se servir des espaces générés par la paire George-Leonard

Le joueur n’a pas contredit la version de son coach, assurant qu’il choisira toujours de faire la passe à un coéquipier « grand ouvert » même s’il a une bonne position de tir.

Il reconnaît toutefois qu’il pourrait parfois être plus agressif afin de prendre plus de tirs de loin, comme il a pu le faire la saison dernière par exemple, avec six tentatives en moyenne sur 63 matchs.

« Il y a certainement des opportunités où je peux être un peu plus agressif, peut-être davantage venir vers le ballon. Mais je l’ai déjà dit, je veux juste que ça reste simple. Faire la bonne action pour l’équipe, laisser le jeu se dérouler, et voir ce qui se passe », a-t-il expliqué.

On note toutefois une amélioration depuis son retour de blessure au mollet dont il dit être définitivement débarrassé. Sur le mois de décembre, il se rapproche tout doucement des six tentatives par match (5.7).

Malgré ce qu’on pourrait penser, les retours de Kawhi Leonard et Paul George ne représentent pas forcément un frein pour son nombre de tentatives de loin puisque les deux superstars vont attirer les défenseurs pour libérer davantage d’espace pour leurs coéquipiers… Dont Luke Kennard.

« Les équipes doivent les respecter, mettre deux défenseurs sur le ballon la plupart du temps. Nico (Batum) shoote aussi très bien en ce moment et j’ai été plutôt pas mal jusqu’à présent cette saison. Donc, le mérite revient aussi à PG et Kawhi de nous faire confiance et de faire les bonnes passes, et à Nico et moi d’être prêts à tirer et à les mettre. C’est plaisant de jouer avec eux. J’ai l’impression d’avoir beaucoup plus de tirs ouverts que dans ma carrière jusqu’à présent », a-t-il noté.

Luke Kennard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 DET 73 20 44.3 41.5 85.5 0.3 2.1 2.4 1.7 1.2 0.6 1.0 0.2 7.6 2018-19 DET 63 23 43.8 39.4 83.6 0.2 2.7 2.9 1.8 1.5 0.4 0.9 0.2 9.7 2019-20 DET 28 33 44.2 39.9 89.3 0.3 3.2 3.5 4.1 2.3 0.4 1.5 0.2 15.8 2020-21 LAC 63 20 47.6 44.6 83.9 0.2 2.3 2.6 1.7 1.4 0.4 0.8 0.1 8.3 2021-22 LAC 70 27 44.9 44.9 89.6 0.3 3.0 3.3 2.1 1.4 0.6 0.9 0.1 11.9 2022-23 * All Teams 59 22 49.2 49.4 94.9 0.3 2.4 2.7 1.5 1.4 0.5 0.8 0.1 9.3 2022-23 * LAC 35 21 46.4 44.7 95.0 0.2 2.2 2.4 1.1 1.3 0.5 0.9 0.1 7.8 2022-23 * MEM 24 25 52.6 54.0 94.7 0.4 2.8 3.1 2.3 1.5 0.5 0.7 0.0 11.3 2023-24 MEM 39 26 44.8 45.0 88.9 0.3 2.6 2.9 3.5 1.0 0.5 1.4 0.1 11.0 Total 395 24 45.4 43.9 87.9 0.3 2.6 2.8 2.1 1.4 0.5 1.0 0.1 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.