Gregg Popovich fait partie des personnalités susceptibles d’intégrer le Hall of Fame dès 2023. Comme Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol et Becky Hammon, le nom du coach a ainsi été déclaré éligible au Panthéon. Désormais, il doit passer le processus de sélection, même si on voit mal Springfield lui refuser l’entrée…

« Ce n’est pas une chose à laquelle vous pensez en grandissant ou pendant que vous entraînez », assure-t-il pourtant au San Antonio Express-News. « Ce n’est pas une chose à laquelle vous aspirez. C’est hors du domaine du possible. Vous faites simplement votre travail. Ce n’est pas une priorité, ça c’est sûr ».

Un coach ne démarre pas sa carrière sur les bancs NBA avec comme premier objectif de rejoindre le Hall of Fame. Mais pour Gregg Popovich, assistant dans la ligue depuis 1988, « head coach » aux Spurs depuis 1996, cinq fois champion (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014), trois fois Coach de l’année (2003, 2012 et 2014) et entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la ligue (1 354 succès en saison régulière), c’est devenu un fait.

« Être nommé pour quelque chose comme ça, peu importe le groupe, c’est flatteur et assez incroyable », a continué Gregg Popovich. « Ces gars-là sont merveilleux, ça c’est sûr ».

L’an prochain, Gregg Popovich pourrait ainsi rejoindre Tim Duncan, intronisé en 2020, et Manu Ginobili, intronisé en 2022, en compagnie du troisième membre de son « Big Three », Tony Parker.

Peut-être la raison pour laquelle l’entraîneur de 73 ans a finalement accepté de faire partie des personnalités éligibles. Contrairement aux joueurs, un coach n’a ainsi pas besoin d’être à la retraite pour rentrer au Hall of Fame. Il faut simplement qu’il ait fêté ses 60 ans, et qu’il ait entraîné, comme assistant ou « head coach », au lycée et/ou à l’université et/ou au niveau professionnel pendant au moins 25 ans.

Ayant commencé sa carrière sur les bancs en 1973, Gregg Popovich est donc techniquement éligible au Hall of Fame depuis très longtemps. Mais jusqu’à présent, il avait refusé les avances du Panthéon de Springfield…