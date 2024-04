Hall of Fame 2023 | Tony Parker parmi les candidats d’une cuvée potentiellement extraordinaire !

Sans surprise, Tony Parker est en lice pour être de la prochaine cérémonie du Hall of Fame (12 août 2023). Rien de certain pour autant car, pour le moment, le Français est simplement éligible à une entrée au Panthéon du basket.

Retraité depuis 2019, « TP » pourrait être intronisé à Springfield en compagnie de plusieurs autres grands noms : Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol, Gregg Popovich (coach) ou même Becky Hammon (joueuse) !

Cette future cuvée pourrait donc être l’une des plus qualitatives de l’histoire, avec un accent très européen, puisque trois des meilleurs joueurs de tous les temps issus du Vieux Continent pourraient être nommés parmi les finalistes, en février. Pour en connaître la composition exacte, il faudra ensuite attendre le mois d’avril 2023.

Pas de place pour les anciens recalés ?

Par ailleurs, certaines personnalités laissées de côté par le passé tenteront une fois de plus d’intégrer le Hall of Fame d’ici un an, malgré la complexité du dossier. C’est notamment le cas de Chauncey Billups, Shawn Marion, Mark Jackson, Mark Eaton, Michael Cooper, Tom Chambers, Reggie Theus ou Michael Finley chez les joueurs. Sans oublier Paul Westhead, John Beilein et Dick Motta chez les entraîneurs, ou Joey Crawford chez les arbitres.

Pour rappel, le processus d’élection au Hall of Fame est complexe. Celui-ci s’organise en quatre comités : un comité « Amérique du Nord », un comité « Femmes », un comité « International » et un comité « Vétérans ».

Tandis que les comités « Femmes », « International » et « Vétérans » ne peuvent proposer que deux noms chacun, le comité « Amérique du Nord » peut quant à lui proposer, à lui seul, jusqu’à dix noms. Ils sont alors transmis à un comité d’honneur composé de 24 membres, qui voteront ensuite pour chaque nom qui lui a été soumis.

À noter que, pour être intronisé, un joueur doit obtenir au moins 18 voix, sur les 24 de ce comité d’honneur.