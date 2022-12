La Zoom Freak 4 rhabillée pour l’hiver

L’hiver est là, est Giannis Antetokounmpo pourrait bien le passer avec cette Zoom Freak 4 aux pieds !

Dans une forme étincelante ces derniers temps, le leader des Bucks va en effet bénéficier de nouveaux coloris pour sa « Zoom Freak 4 », dont celui-ci, majoritairement gris.

Le gris recouvre en effet l’intégralité de la tige et de la languette, sur lesquelles les logos ressortent en blanc. Les autres touches de blanc se situent au niveau des logos Nike ainsi que sur la semelle intermédiaire, éparpillés comme des flocons de neige. L’ensemble repose sur une semelle extérieure « marbrée ».

Plus d’infos à venir sur la date de sortie de ce coloris annoncé à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

—

