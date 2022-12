Lauri Markkanen surmotivé par la possibilité d’être All-Star à domicile

Les votes pour All-Star Game sont ouverts depuis mardi et Lauri Markkanen a fêté ça avec une nouvelle performance de choix à Detroit avec 38 points à 9/13 à 3-points et une victoire nette (126-111).

C’est déjà la 7e fois que le Finlandais score 30 points et plus, soit plus que sur les trois années précédentes combinées ! Autant dire qu’il n’a jamais été aussi proche d’une première sélection au All-Star Game. Le prochain se déroulera en plus chez lui, sur le parquet du Jazz, en février prochain.

« C’est une chance d’être juste inclus dans le débat », a-t-il déclaré à ce sujet. « Je travaille sur mon jeu tous les jours, je travaille avec mes coéquipiers tous les jours, donc j’espère que je pourrais y être. Cela me motive chaque jour à faire de mon mieux chaque soir ».

Un candidat au trophée de Most Improved Player

S’il a flambé à 3-points face à Detroit, Lauri Markkanen impressionne au Jazz cette saison par sa polyvalence en attaque, ce qui lui donne l’opportunité de prendre le meilleur sur ses adversaires de diverses façons.

« Ses coéquipiers savent combien il est fort et combien il peut l’être. Ils le mettent en avant probablement plus que moi. Quand vous le regardez, vous n’imaginez pas pas qu’il soit aussi mobile et aussi agile. Par exemple, ses appuis, ce n’est pas uniquement de la vitesse en ligne droite. C’est aussi son jeu d’appuis dans les espaces restreints et sa capacité à changer de direction », a noté Will Hardy, qui n’en finit plus d’être époustouflé par son « go-to-guy ».

Au rayon statistique aussi, l’intérieur impressionne avec près de huit points de plus par match, par rapport à la saison passée. Déjà auteur d’un gros début de saison, ses stats sur le mois de décembre confirment qu’il ferait un beau « Most Improved Player » avec 25 points de moyenne à 56.4% de réussite à 3-points en 8 tentatives et 7.1 rebonds en 34 minutes. Et le pire, pour ses adversaires, c’est qu’il se voit encore progresser d’ici là !

« Je pense que je trouve toujours quelque chose à travailler. On trouve toujours des choses à améliorer. C’est peut-être un peu plus difficile parfois, mais ça vous pousse à essayer d’atteindre le niveau supérieur. C’est vraiment motivant pour moi », a-t-il ajouté.