Les Rockets impuissants face à la défense de zone du Magic

En début de seconde période, les Rockets confirment leur domination sur le Magic. Kevin Porter Jr. vient de dunker et de donner 15 points d’avance à Houston. Jamahl Mosley prend donc un temps-mort pour stopper l’hémorragie.

Le coach du Magic prend alors la décision de changer de défense, et d’opter pour une zone afin de tenter de faire déjouer les Rockets.

Un pari totalement réussi : dans les cinq minutes suivantes, les Floridiens passent un 17-2 et égalisent ! Les Rockets deviennent brouillons, avec cinq ballons perdus et un affreux 1/9 au shoot.

« On n’a pas trouvé la bonne formule en attaque. On n’a pas bien joué face à la zone », constate Alperen Sengun pour le Houston Chronicle. « C’est la zone », répond Jalen Green quand on lui demande pourquoi il a si peu shooté en fin de match. « On a essayé de trouver les trous, de faire tourner la balle, que chacun participe. »

En 29 possessions face à la défense de zone, les Rockets vont seulement inscrire 20 points et sur les vingt dernières minutes de la partie, ils vont perdre 11 ballons.

Des shoots ratés et des balles perdues, ce mauvais cocktail va plomber Houston et relancer Orlando.

« On a essayé de mettre la balle au centre, de jouer le pick-and-roll, de jouer côté faible », analyse Stephen Silas. « On a eu ce qu’on voulait, mais on n’a pas réussi à exécuter à chaque fois. On a été indécis face à la zone. »

Ces indécisions vont parfois forcer les Rockets à se précipiter en fin de possession, face à un chronomètre des 24 secondes qui se termine. « On a été statique », regrette Kevin Porter Jr, un des seuls à avoir pesé offensivement en second acte. « Cette zone, ce n’était pas grand-chose. On savait exactement ce qu’ils faisaient, on ne bougeait pas assez vite. On était trop lent pour l’attaquer. »

Le coach des Rockets a tout de même trouvé une autre explication devant la défaite de ces troupes et cette seconde mi-temps ratée : la défense. « On a encaissé 62 points. Il fallait faire des stops », aurait-il espéré.