À Atlanta, Landry Fields prend seul les commandes du recrutement

Mini-révolution à Atlanta puisque Travis Schlenk n’est plus président des Hawks. Arrivé il y a six ans, et encore sous contrat, il devient conseiller spécial de la direction. Dans le communiqué publié par la franchise, Travis Schlenk explique qu’il a demandé à prendre du recul pour passer plus de temps auprès de sa famille.

Selon ESPN, il est « écarté » au profit de Landry Fields. Promu GM en juin dernier, l’ancien joueur des Knicks devient seul responsable du recrutement, et c’est désormais lui qui va gérer le possible transfert de John Collins.

Malgré l’arrivée de Dejounte Murray pour épauler Trae Young, et le retour de Bogdan Bogdanovic, les Hawks ont loupé le premier tiers de la saison avec un bilan tout juste positif : 16 victoires pour 15 défaites. Selon ESPN, des discussions sont en cours pour le transfert de Collins, et peut-être que la nomination de Landry Fields va accélérer les choses.