Landry Fields promu GM des Hawks

Avant de potentielles modifications de leur effectif cet été, les Hawks opèrent quelques changements dans leurs bureaux. ESPN rapporte en effet que la franchise a nommé Landry Fields au poste de General Manager.

L’ancien joueur des Knicks et des Raptors avait arrêté sa carrière en 2015, après cinq petites saisons, avant de rejoindre le staff des Spurs en tant que scout. Puis, en 2020, il rejoignait les Hawks, en qualité d’assistant de Travis Schlenk, le General Manager et président des opérations basket de la franchise d’Atlanta.

Près de deux ans plus tard, l’ancien arrière de bientôt 34 ans prend du galon, et devient le General Manager du club. ESPN ajoute que si Travis Schlenk lâche son poste de GM, il conserve évidemment son rôle de président des opérations basket, et que Landry Fields continuera de travailler sous ses ordres.

Cette promotion permet à Atlanta de garder l’ancien étudiant de Stanford, très courtisé, dans son organigramme.