Julius Randle : « Je n’avais jamais vu Tom Thibodeau assis en trois ans »

Alors que ses Knicks décevaient et qu’on le croyait sur la sellette, Tom Thibodeau a fermé le clapet de tous ses détracteurs ! Avec huit victoires de suite, les coéquipiers de Julius Randle sont l’équipe en forme du moment. C’est la meilleure série en cours en NBA, et cette nuit, comme un symbole, les Knicks ont balayé les Warriors, champions NBA en titre. Mieux encore, c’était devant leur public, et la manière est là avec de l’enthousiasme des deux côtés du terrain.

« J’aime notre équipe, j’aime notre manière de s’entraîner, notre manière de se préparer » réagit Tom Thibodeau. « Mais on doit savoir que si ça continue, on ne doit pas souffler. Chaque jour, on doit s’améliorer et trouver comment faire mieux. »

Avec Jalen Brunson, Thibodeau a trouvé son relais sur le terrain. Signé pour quelque 100 millions de dollars, Brunson avait prévenu qu’il était prêt à assumer un rôle de leader, et il montre la voie. « On l’a su tout de suite » confirme le coach des Knicks à propos du leadership de son meneur de jeu.

Thibodeau est tellement serein, qu’il s’est assis dans le 4e quart-temps du match face aux Warriors. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour les joueurs, ça veut dire beaucoup… « C’est dingue » se marre Julius Randle. « C’est Obi qui me l’a dit. je n’avais jamais vu Thibs assis en trois saisons. Il avait l’air si mal à l’aise. Il ne savait pas quoi faire. »

« Personne ne parle de la série de victoires. On n’est qu’en décembre… »

Au-delà de l’anecdote, c’est le signe que toute l’équipe est détendue, et que le message du coach passe. On a plusieurs fois évoqué son choix de limiter sa rotation à neuf joueurs. Force est de constater que ça marche, et les neuf qui jouent s’éclatent.

« Quand vous voyez quelque chose fonctionner, vous n’avez qu’une envie, c’est de le répéter le maximum possible » poursuit Randle. « Pour l’instant, personne ne parle de la série de victoires. On n’est qu’en décembre… On joue simplement les uns pour les autres en ce moment, et on passe chaque étape nécessaire. Le chemin est encore long et on peut encore beaucoup progresser. »

Même discours chez Brunson : « Personne ne parle de la série… On se dit à chacun de continuer, et on essaie d’être la meilleure équipe possible, et on se concentre simplement sur le jour présent ».

D’ailleurs, Thibodeau rappelle qu’il ne faut s’endormir sur ses lauriers car l’équipe est en back-to-back avec la réception des Raptors. Les joueurs de Nick Nurse ne sont pas au mieux, mais la plus grosse erreur serait de les prendre à la légère.

« Le prochain match n’aura rien à voir avec celui-ci » conclut Thibodeau. « Il faut tout recommencer, et être prêt à jouer. Notre préparation est importante. On doit avoir conscience des qualités physiques de Toronto, et de la difficulté à venir. Il faut être prêt à jouer 48 minutes, à le faire ensemble en attaque comme en défense. Si on zappe une étape, on en paiera le prix. »