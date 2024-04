Leader par intérim, Anthony Edwards n’a jamais pris autant de plaisir

Certes malheureuses et regrettables, les blessures ont pourtant le « mérite » de permettre à d’autres joueurs de s’illustrer, voire de se révéler. Justement, du côté de Minneapolis, et même s’il bénéficie d’un statut de quasi All-Star, on pourrait presque parler de « révélation » Anthony Edwards depuis quelques jours.

En effet, sans Karl-Anthony Towns, mais aussi Rudy Gobert ou maintenant Kyle Anderson, « Ant » prend de l’épaisseur dans les systèmes de Chris Finch et se découvre surtout des talents de créateur. Plus responsabilisé ballon en main, il est aujourd’hui le principal dépositaire du jeu des Wolves, l’homme de base de l’équipe, ce qui le ravit au plus haut point.

« Maintenant, je porte le ballon à chaque fois, donc je peux tout voir », analysait-il samedi soir, après la victoire des siens contre les Bulls. « C’est trop bien, même amusant en réalité. C’est comme si je ne m’étais jamais autant amusé en jouant au basket. »

Ses coéquipiers, parmi lesquels Naz Reid, ne peuvent d’ailleurs que confirmer les propos d’Anthony Edwards. Preuve que celui-ci rayonne humainement, en plus d’être brillant sportivement.

« Je ne l’avais pas vu aussi heureux depuis un moment », confiait l’intérieur, partenaire privilégié de « Ant-Man » sur le parquet. « C’est là que ça commence. Il y a un effet domino, cela se répercute sur le joueur suivant et maintenant tout le monde est enthousiaste pour le suivant. Avec quelqu’un comme lui, on ressent vraiment cette énergie. […] Jouer les uns pour les autres est le plus important. Tout le monde veut voir son voisin heureux. C’est exactement comme c’est censé être. »

Déjà l’âme d’un patron

Avec 27.7 points, 10.3 rebonds et 9.0 passes de moyenne lors de ses trois derniers matchs, qui se sont tous soldés par une victoire, Anthony Edwards est le grand artisan du retour en forme de Minnesota, de nouveau dans le Top 8 de l’Ouest. À seulement 21 ans, il fait déjà preuve d’une belle maturité, se montrant plutôt à l’aise aux commandes d’un jeune groupe.

« Je me nourris de leur énergie », appréciait-il ce lundi soir, à propos de ses coéquipiers. « Nous sommes jeunes, nous n’avions ni Rudy [Gobert], ni [Karl-Anthony Towns], ni [Kyle Anderson]. Nous étions juste jeunes, à jouer avec de l’énergie, comme le font les Spurs ou le Thunder. Nous étions des jeunes qui jouaient sans crainte. »

En grande forme, en phase avec son basket et bien dans ses pompes, Anthony Edwards prend donc un malin plaisir à mener ces Wolves aux dents longues, qui ne cessent tous de le pousser à faire parler son leadership et à s’imposer comme patron de l’équipe.

« J’ai simplement la sensation qu’ils ont confiance en moi, qu’ils croient en moi », se réjouissait-il une fois de plus. « Si je n’ai pas touché la balle depuis deux possessions, Naz [Reid], Jaden [McDaniels] et les autres me disent tous d’aller chercher la balle, de lancer quelque chose. Même [D’Angelo Russell]. Ils me font juste confiance et c’est sympa. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.