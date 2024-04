On avait laissé Naz Reid en plein brouillard, début décembre, sur son utilisation entre le poste 4 et 5. Maintenant que Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert sont tous les deux à l’infirmerie, les Wolves et lui se posent moins de questions. Depuis trois matchs, l’habituel remplaçant est dans le cinq majeur en tant que pivot titulaire.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il tire largement profit de l’occasion pour se montrer. Sur le parquet du Thunder il y a trois jours, il a signé sa meilleure performance de la saison avec 28 points (11/18 aux tirs dont 3/5 de loin) et 9 rebonds. « C’est à la fois heureux et malheureux, mais il se passe toujours quelque chose avec certains gars de l’équipe, et cela me donne une bonne opportunité (de montrer ce dont) je suis capable », affichait le joueur.

Deux jours plus tard face aux Bulls, ce dernier était parti sur des nouvelles très grosses bases offensives – 10 points à 100% aux tirs en 12 minutes – avant de devoir quitter prématurément ses coéquipiers en raison d’une épaule douloureuse. Au niveau du muscle trapèze, a précisé l’équipe.

Si bien que sa présence, cette nuit face aux Mavs, était très incertaine. « J’ai reçu beaucoup de traitements la veille. Ce matin, c’était du 50/50 (ndlr : sur ses chances de jouer) car c’était encore un peu douloureux. J’ai pu me reposer, je me sens beaucoup mieux. C’est encore un peu douloureux mais j’ai joué avec », décrit le natif du New Jersey qui ne fait pas ses 23 ans.

« Quoi qu’on lui demande, il continue de répondre présent »

Cette gêne à l’épaule ne l’a pas empêché de faire vivre un petit cauchemar en défense à son adversaire direct, Christian Wood. Auteur d’un gros dunk en transition en découpant la défense texane pour démarrer, il a régulièrement dépassé en dribble son vis-à-vis pour finir au cercle.

« Je suis quelqu’un de très fier. Dans l’équipe, ils me disent tous les jours à quel point je suis un joueur fait pour ces grands moments. Je suis très fier de répondre présent pour eux », formule le meilleur marqueur des Wolves, à égalité avec Anthony Edwards, avec ses 27 points (11/19 aux tirs dont 2/6 à 3-points) et 13 rebonds.

« Il a été très bon, il était dedans, actif, avec de bonnes mains. Quoi qu’on lui demande, il continue de répondre présent. Il fait du bon boulot depuis je suis là. À de nombreuses reprises, son rôle a été limité, comme on en a parlé. Mais il tire le meilleur de chaque minute jouée. Comme ce soir, quand il n’y était pas, on avait du mal donc… », remarque Chris Finch.

Son intérieur, qui tourne à 14 points (58% dont 44% de loin) et 8 rebonds en décembre, termine en évoquant l’attitude bénéfique d’Anthony Edwards pour lui et l’ensemble du groupe : « Je ne l’ai pas vu aussi heureux depuis un moment. C’est là que ça commence. Il y a un effet domino, cela se répercute sur le joueur suivant et maintenant tout le monde est enthousiaste pour le suivant. Avec quelqu’un comme lui, on ressent vraiment cette énergie. […] Jouer les uns pour les autres est le plus important. Tout le monde veut voir son voisin heureux. C’est exactement comme c’est censé être. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 Total 326 19 49.6 37.1 71.7 1.1 3.5 4.6 1.1 2.4 0.6 1.2 0.9 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.