Anthony Edwards et Naz Reid sortent les muscles face aux Mavs

Après sa victoire à OKC, puis les 150 points passés aux Bulls, les Wolves confirment leur bonne forme du moment en s’imposant face aux Mavs (116-106). Cette troisième victoire de suite, face à une équipe au même bilan avant la rencontre, a été marquée par les grosses performances de la paire Anthony Edwards – Naz Reid.

Avec l’adresse extérieure de Spencer Dinwiddie et quelques rares « step-back » à 3-points de Luka Doncic, les Mavs ont fait la course en tête dans le premier quart-temps (21-30). Mais l’attaque texane s’est complètement grippée dans le second, à l’instar d’un Spencer Dinwiddie qui a manqué ses quatre tentatives.

Dans les cinq minutes qui ont précédé le passage au vestiaire, les Texans n’ont inscrit qu’un panier dans le jeu. Les Wolves, eux, se posaient moins de questions en fonçant en transition pour obtenir des finitions près du cercle ou des lancers-francs. Après un panier à 3-points en transition d’Edwards, ils s’offraient un écart confortable (57-44).

Cet écart n’a pas été remis en question dans les minutes suivantes. Il s’est même aggravé par le jeu des lancers liés aux expulsions de Luka Doncic et Jason Kidd. Avec 20 points d’avance et douze minutes à jouer (94-74), les locaux pouvaient être tranquilles. En raison de la montée en température soudaine et inattendue de Davis Bertans (cinq paniers à 3-points pour finir !), les Mavs ont bien tenté un retour mais les locaux ont tenu bon.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les expulsions du duo Doncic – Kidd. « Je ne vais pas mentir, je méritais la première. Je suis moins sûr pour la seconde. J’ai vraiment été choqué d’être expulsé. » Cela s’est vu sur le visage Luka Doncic qui n’en revenait pas d’être renvoyé au vestiaire, à deux minutes de la fin du troisième quart-temps, après ne pas avoir obtenu un coup de sifflet en attaque. La décision arbitrale envers son joueur a tellement énervé Jason Kidd qu’il est rentré sur le terrain pour obtenir des explications et récolter… deux fautes techniques à son tour. « J’ai déjà perdu de l’argent (en étant expulsé) donc je ne veux pas en perdre davantage », déclare prudemment le technicien après la rencontre.

– Les Wolves commencent à prendre soin du ballon. Avec 16 ballons perdus par match, le club du Minnesota est l’un des très mauvais élèves de la ligue en la matière, le quatrième le plus gaspilleur. Cette nuit, les Wolves ont égalé leur meilleure performance de la saison avec seulement 10 pertes de balle. Déjà face aux Bulls, ils avaient limité ce total à 12 unités. Depuis six matchs, les Wolves perdent en moyenne 13 ballons.

– Torpillage en règle dans la raquette. Et dire que les Wolves faisaient sans Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert. Cela ne les a pas empêchés d’inscrire 58 points dans la raquette adverse grâce à des attaques de cercle constantes, notamment en transition. Les Mavs, eux, n’ont inscrit que… 18 points dans la peinture des Loups.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. De la maladresse aux tirs certes (7/21) mais une activité de tous les instants qui, à une passe décisive près, aurait pu être récompensée par un premier triple-double en carrière. On notera son +20 au score lorsqu’il était en jeu et globalement une attitude sérieuse de leader.

✅ Naz Reid. Ne cherchez pas plus loin le grand gagnant des absences de « Twin Towers » locales (Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert), c’est lui ! Quelques jours après une sortie remarquée à 28 points sur le parquet du Thunder, l’habituel remplaçant enchaîne avec son deuxième gros double-double de l’année. L’intérieur épate par sa mobilité et ses facilités balle en main pour terminer au cercle.

✅ Les shooteurs des Mavs. Spencer Dinwiddie termine meilleur marqueur de son équipe après avoir fait ce qu’il a pu derrière la ligne à 3-points. Idem pour Davis Bertans qui ne signe là que son deuxième bon match de la saison après avoir pris feu dans le dernier quart-temps.

⛔ Luka Doncic. Plus petite marque de la saison avec 19 points, son pire pourcentage de la saison égalé (5/17), une expulsion… Voilà ce qui s’appelle une soirée ratée.

LA SUITE

Wolves (16-15) et Mavs (15-16) se retrouvent dans la même salle, mercredi.