Luka Doncic et Jason Kidd expulsés en même temps !

Après Ja Morant face au Thunder, c’est au tour de Luka Doncic d’être expulsé pour deux fautes techniques de suite. Et comme Ja Morant, le génie slovène n’a pas compris…

« Je méritais sans doute la première, mais clairement, pas la seconde » a réagi Luka Doncic. « Je ne vais pas mentir, la première est méritée. Mais pas la seconde, et j’étais vraiment surpris. Je ne savais même pas ce qu’il se passait. J’ai entendu que j’étais expulsé, et j’étais là à me dire : ‘Oh, c’est une surprise !' »

Au départ, il y a un shoot casse-croûte de Luka Doncic, qui estime qu’il a été gêné par le défenseur, suivi d’une faute sifflée à Reggie Bullock sur la contre-attaque des Wolves. Et c’est là que le Slovène s’emporte.

Mais il n’est pas le seul ! Alors que son équipe était largement dominée, Jason Kidd rentre sur le terrain et s’en prend aussi aux arbitres. Lui aussi écope de deux fautes techniques, synonymes d’expulsion.

« Je suis là parce que c’est une obligation » a répondu Jason Kidd en conférence de presse. « J’ai déjà perdu de l’argent, et je ne veux pas en perdre davantage. Donc aucune question… On va revenir, regarder la vidéo, et voir comment on peut s’améliorer. Ils étaient meilleurs que nous ce soir, et on va partir de là. Merci d’être venu ! »

À noter que Luka Doncic a le record de fautes techniques depuis 2019, à égalité avec Draymond Green. Il en a désormais récoltées 56, même s’il admet souvent qu’il devrait arrêter de se plaindre auprès des arbitres.