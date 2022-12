Si dimanche Jayson Tatum était absent dimanche pour la deuxième manche face au Magic, il était bel et bien là vendredi pour défier Paolo Banchero. Les deux se suivent de près, soudés notamment par leur passage commun sur le campus de Duke.

Deux frangins de Duke

Ancien « Blue Devil », Tatum a précisément prévenu son cadet de la réputation qui peut le précéder dans la Grande Ligue. Il faut s’attendre à tout, d’une surexposition médiatique à des fans vindicatifs…

« Il m’a dit que les gens n’hésiteraient pas à me rentrer dedans ! C’est un des trucs auxquels j’ai le plus de mal à m’habituer, et même à en prendre pleinement conscience », avoue Banchero dans le Boston Globe. « Etant rookie et avec mon caractère, je n’y pense pas mais j’ai compris maintenant que j’avais une cible dans le dos. Quand j’affronte de grands joueurs ou qu’on joue face à de grosses écuries, il y a ce surplus de motivation pour m’arrêter ou me rendre la vie difficile en général. C’est ce que m’avait dit Jayson d’entrée de jeu, avant même que j’arrive en NBA. Ça m’a bien aidé. »

En contact avec Tatum depuis qu’il avait donné son accord à Duke, Banchero a pu échanger à plusieurs reprises avec son aîné. Ce dernier lui renvoyant l’ascenseur avec des petits messages quand il pouvait suivre les matchs des Blue Devils. Tatum était même là, en chair et en os, pour le match face à Boston College en février dernier, une rencontre qui a boosté leur amitié grandissante.

« Je vois en lui quelqu’un qui suit le même chemin que moi », raconte Tatum. « Il est passé par Duke bien sûr, en sachant qu’il n’allait faire qu’un an à la fac, et il a finit n°1 de la Draft. Il n’y a pas si longtemps que ça, j’étais dans ces situations, je sais comment se passe cette transition. Et on nous balance beaucoup de choses au visage d’un coup ! »

Autre point commun entre les deux hommes, récemment officialisé, Banchero et Tatum sont chez le même sponsor : Jordan Brand.

Un rookie de l’année, un MVP ?

Mais, en tout état de cause, avec 22 points, 7 rebonds et 4 passes de moyenne pour sa saison rookie, Banchero fait surtout beaucoup mieux que Tatum, qui en était lui à un petit 14 points, 5 rebonds sa toute première saison, dans une rotation riche à Boston.

L’enforcer italo-américain est clairement le favori au titre de meilleur débutant de l’année. Plusieurs fois décisifs pour son Magic, le natif de Seattle connaît déjà bien les dépassements de fonctions, dès sa première campagne !

« Il a plus de responsabilités que je n’en avais lors de ma première année », admet Tatum. « Il est encore jeune donc je veux simplement pouvoir l’aider, si je peux lui apporter mes conseils… »

C’est en tout cas dans cette saine émulation entre les deux hommes que Tatum (30 points, 8 rebonds, 4 passes) réalise lui aussi une saison de toute beauté, digne du titre de MVP. C’est en tout cas l’avis de nombreux spécialistes de l’univers NBA, fraîchement interrogés par notre confrère d’ESPN (au patronyme bien de chez nous), Tim Bontemps.

« C’est fou », conclut Banchero. « Je le suis depuis qu’il est au lycée. Je l’ai beaucoup regardé avec Duke et il est au sommet de son art en ce moment. Il montre simplement tout le travail qu’il a abattu toutes ces années, ça n’arrive pas du jour au lendemain. Il a connu des hauts et des bas mais c’est quelque chose qui me motive. Quand on joue l’un contre l’autre, je vais toujours l’attaquer, parce que je sais qu’il viendra inéluctablement m’attaquer. »

Leur duel du 23 octobre dernier (106-100 pour Boston)