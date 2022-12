Une adresse de feu et du sang-froid pour Tyler Herro

Un geste de la main en guise d’au revoir en direction du public d’Oklahoma City. Tyler Herro vient de signer le tir de la gagne pour le Heat, à cinq secondes de la fin de la rencontre face au Thunder. L’arrière a dû se créer son propre tir, en isolation, en partant sur sa main droite et en s’arrêtant à mi-distance pour envoyer un tir pur.

« Le système a été pensé pour que je shoote. C’était en un-contre-un donc je ne suis dit que j’avais l’avantage », assure le héros de la soirée, défendu sur la possession par Aaron Wiggins. Ce dernier a bien tenu son dribble mais eu du mal à contester le tir.

« Je suis allé dans ma zone. Coach (Erik Spoelstra) et Kyle (Lowry) voulaient que je reçoive le ballon en haut (de la raquette) et que je shoote aussi tard que possible. J’ai essayé de gagner du temps au chronomètre et j’ai pu arriver dans ma zone, m’élever et convertir », décrit encore l’arrière, à qui ce dernier tir devait en toute logique revenir, en raison de l’absence de Jimmy Butler.

Son coach y voit la preuve d’un « sang-froid absolu dans les derniers instants. On a joué un pick-and-roll, on a été capables de générer de l’espace et il a lu la défense. Chaque match est différent, chaque situation est différente. On ne peut pas toujours dire ‘Hey, tu dois attaquer et essayer d’atteindre le cercle’. Ça dépend. »

Encore un tir décisif

Cela dépend aussi du bon vouloir de l’intéressé. Début novembre, il avait battu les Kings dans un contexte similaire mais à 3-points. Le voilà maintenant, comme le dit Erik Spoelstra, avec un « tir de la gagne en ‘pull-up’. Il va probablement finir par réussir un layup de la gagne ou des lancers-francs. Cela fait partie de l’évolution d’un joueur offensif très doué. Mais on respecte vraiment son sang-froid. Il veut jouer ces situations et il commence à accumuler de l’expérience dans ces moments. »

Son tir décisif est venu conclure une très belle soirée au niveau du tir. Si belle qu’il en a terminé avec un record en carrière avec 9 paniers à 3-points et 35 points (12/23 aux tirs dont 9/17 de loin). On retiendra les nombreuses extra-passes dans le jeu du Heat, dont Duncan Robinson (14 points avec 4/8 de loin) et lui ont bénéficié.

« Ça fait du bien, mais surtout ça fait du bien de gagner. On essayait de gagner nos deux premiers matchs consécutifs à l’extérieur cette année et on l’a fait », se félicite Herro qui sortait d’un tout petit match à 8 points dans la victoire sur le parquet des Pacers, deux jours plus tôt.