De retour en G-League depuis dix jours, Moussa Diabate n’a pas tardé à marquer l’antichambre de la NBA avec les Ontario Clippers. L’intérieur a en effet livré deux gros matchs face aux Salt Lake City Stars, le premier à 28 points et 23 rebonds, le deuxième à 24 points et 20 rebonds !

Sur ces deux confrontations, on l’a ainsi vu faire le spectacle entre dunks et alley-oops, mais aussi se montrer sur du jeu en isolation au poste bas, des tirs à mi-distance et de la domination sur le combat au rebond, sans oublier un gros « chasedown block ».

Ses deux performances lui ont valu d’être nommé joueur de la semaine en G-League. Engagé en « two-way contract » aux Clippers, le Français a disputé six matchs NBA depuis le début de saison jusqu’à présent.