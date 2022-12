Elon Musk multiplie les clins d’œil à la droite, voire à l’extrême-droite américaine, depuis qu’il a racheté Twitter, et l’un de ces derniers tweets, à la signification assez technique, a visiblement échappé à la vigilance de Rudy Gobert, qui l’a « liké », sans réfléchir à la portée que ce geste pouvait avoir.

En tweetant « Mes pronoms sont Poursuivre/Fauci », le richissime homme d’affaires a ainsi fait « d’une pierre deux coups », se moquant de l’usage des pronoms par des personnes transgenres ou non binaires tout en s’en prenant au Dr. Anthony Fauci, le célèbre immunologue américain, conseiller en chef pour la santé publique de huit présidents américains successifs, devenu la cible des soutiens de Donald Trump pour sa gestion de la pandémie.

Le « like » de Rudy Gobert n’est en tout cas pas passé inaperçu, et le pivot français a donc dû s’excuser.

« Indépendamment des différentes opinions que les gens ont, mon intention n’est jamais de diriger un type de haine vers un groupe quelconque. J’ai toujours placé l’amour d’abord, et les gens qui me connaissent savent que je peux être un peu gaffeur parfois, mais mon intention vient toujours d’un bon sentiment. Désolé si j’ai blessé quelqu’un », a-t-il confié. « Mon intention n’a jamais été de blesser qui que ce soit. Je pense qu’Elon tweete des choses comme ça et parfois, on aime un tweet, mais on ne comprend pas toute sa signification … Je pense simplement que je dois en apprendre un peu plus sur la question des pronoms ».

La famille Towns durement touchée

Le Français s’est donc empressé de retirer son « like », martelant que son intention n’était pas de blesser qui que ce soit. Néanmoins, son « like » passe mal, surtout que Rudy Gobert a été le premier basketteur NBA à être infecté par le Covid-19, et que son nouveau coéquipier aux Wolves, Karl-Anthony Towns, a été très durement frappé par le virus, qui a emporté plusieurs membres de sa famille, dont sa mère.

« J’aime Karl. C’est mon frère, et je sais tout ce qu’il a traversé avec le Covid. J’ai aussi traversé beaucoup de choses avec le Covid, c’est le cas de tout le monde. Encore une fois, je n’ai jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit et Karl me connaît. Nous avons appris à nous connaître et je sais tout ce qu’il a enduré », a-t-il ajouté.