Coupe du monde 2023 : Team USA ne jouera qu’à Manille

Les Américains n’auront pas à voyager durant la Coupe du monde 2023. Le prochain grand rendez-vous du basket international a lieu aux Philippines, au Japon et en Indonésie, et ce lundi, les trois nations hôtes devaient choisir les équipes qu’elles préfèrent voir évoluer dans leur pays respectif durant la phase de groupes du tournoi.

La FIBA rapporte que Manille, où se tiendront également les phases finales, a choisi « Team USA ». Qualification ou non, les Américains ne joueront ainsi que dans la capitale philippine.

« J’aime à penser que cela joue en notre faveur. On doit être attentifs et respectueux du fait que ces joueurs prennent l’avion tout au long de la saison régulière et se déplacent de ville en ville, de lit en lit, d’hôtel en hôtel. C’est une corvée. Une fois qu’on sera installé là-bas, on pourra planter notre base pour plusieurs semaines », réagit Grant Hill, le patron du programme américain, cité par AP.

Candidats au podium, la Slovénie et le Canada n’auront pas cette chance. La sélection menée par Luka Doncic démarrera son tournoi au Japon, tandis que la formation canadienne de Nick Nurse jouera d’abord en Indonésie. Ce qui promet aux deux équipes un bon trajet en avion (en cas de qualification). Okinawa est située à 1 400 kilomètres de Manille, et Jakarta à près du double.

À noter que Slovènes et Canadiens ont déjà leur qualification en poche, là où les Américains sont bien partis pour les imiter, même si ce n’est pas encore le cas. La dernière fenêtre des éliminatoires a lieu en février 2023. Une victoire en Uruguay ou au Brésil doit leur permettre de se qualifier.

Une fois les 32 équipes en lice connues, le tirage au sort des poules aura lieu le 29 avril 2023. La compétition, organisée pour la première fois dans plus d’un pays, a lieu du 25 août au 10 septembre.