Luka Doncic participera à la Coupe du monde 2023

Les vacances d’été de Luka Doncic s’annoncent encore une fois très courtes. Le président de la fédération slovène de basket, Matej Erjavec, a confirmé la présence de la superstar locale à la Coupe du monde 2023.

« Luka a confirmé sa participation une minute après le match contre l’Allemagne, alors qu’il était certain que nous irions au tournoi. Pour être très honnête, nous étions en fait déjà sûrs à 99% après le match contre Israël mais c’était quand même une grande satisfaction et un soulagement. Si Luka est en bonne santé, il n’y a aucune crainte à avoir », a déclaré le responsable slovène.

Sa formation a en effet composté son billet pour la compétition en s’imposant en Israël (62-75), il y a dix jours, avant de s’imposer à nouveau, lundi dernier, face à l’Allemagne (81-75).

« Son attitude est vraiment incroyable. Il était 6 heures du matin à Dallas lors du match face à Israël. Il l’a regardé. Ce n’est pas la chose la plus facile de se lever à 6h du matin pour regarder un match en ayant soi-même des matchs, notamment à l’extérieur. Que dire de plus ? On est heureux de l’avoir et conscients de son importance sur le terrain comme en dehors », a poursuivi le président.

Ce sera la première Coupe du monde pour Luka Doncic, qui pourrait encore sortir d’une longue campagne de playoffs comme l’an dernier où il avait enchaîné une finale de conférence avec les Mavs avant de disputer l’Euro, quelques semaines après. Un Euro décevant, son équipe s’était inclinée en quart face aux surprenants Polonais.

Pour mémoire, la compétition organisée par la FIBA a lieu du 25 août au 10 septembre 2023 en Indonésie, au Japon et aux Philippines. La phase de groupes se déroulera dans les trois pays, tandis que la phase finale aura lieu à Manille, la capitale des Philippines. Cette édition sera la première à être organisée dans plus d’un pays.