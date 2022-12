La confiance des Pels gonflée par la double victoire face aux Suns

Willie Green avait comparé cette double confrontation à une mini série de playoffs, où des ajustements s’imposent entre l’une et l’autre rencontre. Après une première victoire face aux Suns vendredi, les Pelicans ont enchaîné une seconde fois hier soir contre leurs bourreaux lors des derniers playoffs.

« J’ai trouvé que les deux derniers matchs étaient de haut niveau. Cette équipe en face, c’est une bonne équipe. Je connais tous ces gars, je sais ce qu’ils sont. Ils jouent dur, ils sont bien entraînés, disciplinés. Les recevoir sur notre terrain et gagner ces deux matchs est énorme pour notre franchise », formule Willie Green.

Il y a encore une semaine, les Suns occupaient la première place de leur conférence, devant les Nuggets puis les Pelicans. Avec une série de quatre défaites en cours, les hommes de Monty Williams ont été repoussés à la quatrième place, là où NOLA a consolidé sa place de numéro un grâce à ces deux victoires marquantes.

« On est n°1 à l’Ouest. Je sais que pour beaucoup de gens ce n’est pas important parce que c’est encore tôt dans la saison, mais c’est important pour nous d’en être là au classement. On veut non seulement conserver cette place mais également s’appuyer dessus pour construire », affiche Zion Williamson, 35 points dans les deux rencontres.

Le tank des Pelicans rappelle que les Suns ont aujourd’hui un « CV » fourni, en raison notamment de leur participation à la finale NBA 2021. « Pour nous, enchaîner deux victoires de suite contre eux, c’est énorme pour notre confiance. » « C’est une équipe dont on essaie d’atteindre le niveau. Ils sont allés jusqu’en finale ? On essaie de les dépasser donc c’est très positif de se jauger face à eux », complète Larry Nance Jr.

« On n’a pas besoin de jouer notre meilleur basket aujourd’hui »

Une confiance également incarnée par cette belle série de sept victoires de suite, la plus longue en cours dans la ligue, et ces 12 victoires lors de leurs 14 dernières rencontres. En bon vétéran, CJ McCollum note toutefois que ses coéquipiers et lui doivent rester dans le moment présent.

« En tant que joueur de 31 ans, je réalise l’importance de ce genre de match mais également à quel point la saison sera complètement différente en janvier où on aura beaucoup de matchs à l’extérieur. Et puis il y a la coupure du All-Star Game et on devra se préparer pour les playoffs, qui est un autre type de basket. Pour moi, il s’agit d’avancer. Notre manière de finir la saison dernière était bonne mais pas suffisamment, alors comment apprend-on de ça ? », demande ainsi le meneur.

Selon lui, tous les voyants sont en tout cas au vert à l’heure actuelle. « Mais ce n’est pas toujours comme ça, et ce ne sera pas toujours comme ça. On doit bosser dans les bons ou les mauvais moments. »

Même tonalité pour leur coach : « Premièrement, on est extrêmement privilégié d’être dans cette position et d’avoir le groupe qu’on a. Mais on a conscience de n’avoir encore rien gagné, c’est notre état d’esprit. On veut se focaliser sur les petites victoires. Les gars sont bons pour se rappeler qu’il s’agit d’une longue saison et qu’on n’a pas besoin de jouer notre meilleur basket aujourd’hui, mais en mars, avril, mai et juin. »