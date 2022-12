Zion Williamson et les Pelicans encore vainqueurs des Suns !

Deux jours après leur premier duel, particulièrement chaud, les Pelicans et les Suns se retrouvaient à La Nouvelle-Orléans. Et ce sont encore Zion Williamson (35 points) et sa troupe qui s’imposent (129-124).

Cette fois, pas d’embrouille particulière à noter, alors que les joueurs de Willie Green auront quand même eu besoin d’une prolongation pour s’imposer. C’est que Chris Paul avait réussi à arracher la période supplémentaire dans son jardin, alors que les Pelicans avaient pourtant mis la main sur la rencontre à partir du troisième quart-temps.

Mais sans Devin Booker, et alors que Deandre Ayton puis Chris Paul ont dû sortir pour six fautes, les Suns n’avaient plus les armes pour réaliser le hold-up dans l’extra-time.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les « MVP, MVP » pour Zion Williamson. Il n’était jusqu’à présent pas vraiment dans la discussion, mais avec cette septième victoire consécutive, les Pelicans assurent la première place à l’Ouest et l’ailier fort continue de matraquer tous les défenseurs qui se présentent face à lui. Son public lui a ainsi réservé des « MVP, MVP » lors de ses passages aux lancers-francs et les commentateurs ont commencé à en parler. Il n’y avait qu’à voir le visage de Torrey Craig en fin de match pour comprendre les séquelles engendrées par un duel avec le golgoth de Louisiane…

– Les 19 rebonds offensifs des Suns. Dominés au niveau de l’adresse, les joueurs de Phoenix ont par contre fait une moisson au rebond offensif, face à des Pelicans étonnamment négligents dans le secteur. De quoi s’offrir pas mal d’opportunités bonus, qu’ils n’ont toutefois pas toujours très bien exploitées.

– L’abattage des « role players » de La Nouvelle-Orléans. Certes, il y a Zion Williamson. Mais sans Brandon Ingram ni Herb Jones, la richesse de l’effectif des Pelicans saute aux yeux. L’enthousiasme de Jose Alvarado lui a pourtant joué des tours ce soir, mais Dyson Daniels a été précieux comme titulaire. Son tir est pourtant clairement un chantier, mais la vision et les instincts défensifs de l’Australien sont remarquables pour un rookie. En sortie de banc, Naji Marshall a apporté son énergie habituelle, alors que Larry Nance Jr. a fait du Larry Nance Jr. (15 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 2 contres). Bref, c’est un vrai groupe, et son énergie se ressent.

– Le « challenge » décisif. Alors que New Orleans menait de trois points (123-120) en prolongation, Chris Paul pensait avoir obtenu trois lancers sur une faute de Zion Williamson. Sauf que Willie Green a « challengé » le coup de sifflet et il a eu raison, car le meneur a été sanctionné pour avoir allongé ses jambes afin de provoquer le contact. Au lieu de trois lancers-francs, Chris Paul a ainsi pris sa sixième faute de la soirée…

TOPS/FLOPS

✅ Zion Williamson. Encore 35 points pour l’ailier fort face aux Suns. Comme lors du dernier match, et comme toujours, il a pilonné la défense, profitant de la moindre ouverture pour sanctionner près du cercle. Il a même mis deux tirs à 3-points. Il a tout de même raté le tir de la gagne avant la prolongation, sans conséquence.

✅ Mikal Bridges. Deandre Ayton a dominé Jonas Valanciunas sous le cercle mais c’est l’adresse de Mikal Bridges (27 points) qui a permis aux Suns de pouvoir espérer le hold-up.

✅ Larry Nance Jr. On pourrait citer pas mal de Pelicans, à commencer par CJ McCollum, dont l’activité offensive a été essentielle, mais également Naji Marshall ou encore Dyson Daniels. Mais l’activité de Larry Nance Jr. en sortie de banc reste un modèle du genre. Il se permet même de claquer des posters monstrueux !

✅⛔️ Chris Paul. Il arrache la prolongation sur un tir bien à lui, et il distribue quand même 11 passes. Mais offensivement, le meneur est trop en retrait cette saison. Ses 6 points à 3/10 au tir en l’absence de Devin Booker sont un problème, surtout qu’il a eu énormément de mal à faire des différences en un-contre-un.

LA SUITE

Phoenix (16-11) : après quatre défaites de suite, les Suns doivent se relancer à Houston, mardi soir (02h00)

New Orleans (18-8) : les Pelicans défient de leur côté le Jazz, également mardi soir (03h00)