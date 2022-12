Victor Wembanyama et les Mets 92 joueront à Bercy en mai !

Les fans le réclamaient et ils ont (enfin) été entendus. Au mois de mai 2023, plus précisément le dimanche 7 (veille de jour férié), les joueurs de Boulogne-Levallois « recevront » ceux de Bourg-en-Bresse à l’Accor Arena, et non plus au Palais des sports Marcel-Cerdan (horaire initial : 20h30).

La raison de cette délocalisation est toute simple : permettre à un maximum de personnes de voir le phénomène Victor Wembanyama de plus près, car les billets de la salle habituelle des Mets 92 se vendent constamment en quelques heures, depuis le début de la saison. Suscitant ainsi l’agacement et la frustration de nombreuses personnes…

On notera que ce duel entre Boulogne-Levallois et Bourg-en-Bresse aura lieu pour le compte de la 32e journée de Betclic Élite et qu’il se déroulera à une semaine de la traditionnelle « lottery » NBA. Un événement majeur, car c’est probablement ce jour-là que l’on saura où jouera « Wemby » en 2023/24, lui qui est évidemment appelé à devenir le premier choix de la prochaine Draft…