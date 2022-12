Pour la première fois de sa carrière, Rudy Gobert va entrer dans la Vivint Arena et se diriger vers le vestiaire visiteurs. Après neuf saisons passées à Salt Lake City, le pivot français revient cette fois dans la peau de « l’ennemi », une situation qu’il a évoquée avant les retrouvailles de ce soir.

« Il va probablement y avoir beaucoup d’émotions, mais je veux juste profiter du moment et ramener une victoire », a-t-il déclaré. « J’ai passé neuf ans de ma vie là-bas et j’y ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de relations très fortes avec des gens que j’aime et qui m’ont donné beaucoup d’amour au fil des ans. Ça va être bizarre d’entrer dans la salle et d’aller dans le vestiaire des visiteurs, mais ça va probablement être beaucoup d’amour et beaucoup de joie de revenir ».

Une fin brutale mais inévitable

L’aventure ne s’est pas très bien terminée, le Jazz n’ayant pas atteint son objectif après avoir bénéficié d’une « fenêtre » pour décrocher le titre NBA. C’est finalement après des suspicions répétées de mésentente avec Donovan Mitchell, qui cartonne aujourd’hui à Cleveland, qu’Utah a choisi de tourner la page cet été.

Pour autant, Rudy Gobert n’éprouve aucune rancœur par rapport à la fin de son histoire à Salt Lake City.

« Passer neuf ans là-bas est évidemment quelque chose que je n’oublierai jamais, mais en même temps, vous devez toujours être conscient que c’est un business. C’est comme ça que je vois les choses. Mon rêve a toujours été d’apporter un titre à l’Utah. Certaines personnes ne croyaient pas que cela pouvait arriver, et ça me va tout à fait. Ça fait partie de leur travail de faire ce qu’ils pensent être le mieux pour l’équipe », a-t-il estimé. « Maintenant, je suis dans un autre endroit, mais ça ne change pas le côté humain de la chose. Quand je dis ça, je pense que c’est plus grand que le basket. J’ai donné mon âme à cette équipe, à cette ville, à cette organisation, mon sang, ma sueur et mes larmes, et il y a des choses qui vont au-delà du business du basket. C’est pourquoi je pensais qu’on serait ici pour toujours. Maintenant, je suis dans un nouvel endroit avec l’opportunité d’accomplir de grandes choses, et je serai toujours reconnaissant pour ces neuf années dans l’Utah ».

Trajectoires inattendues

Alors que les Wolves cherchent encore la bonne carburation, Utah a de son côté surpris tout le monde à l’Ouest en débutant la saison en boulet de canon, avec notamment 12 victoires sur leurs 18 premiers matchs. Dans une configuration complètement nouvelle, avec Lauri Markkanen comme fer de lance, le Jazz a réussi sa mue.

« J’ai été très heureux de les voir avoir du succès », a poursuivi Rudy Gobert. « La plupart des gens les ont mis de côté après les échanges de Donovan, moi et Bojan aussi, mais il y a encore beaucoup de talent dans cette équipe. On peut voir qu’ils s’amusent beaucoup, et puis quand vous n’avez pas beaucoup d’attentes, vous jouez librement. Je pense que c’est ce qui s’est passé pour eux. Ils jouent ensemble, ils jouent librement, ils jouent vraiment dur. Quand vous jouez de cette manière avec le niveau de talent qu’ils ont, de bonnes choses arrivent ».

À Minnesota de s’en inspirer, la nouvelle équipe du pivot français ayant du mal à se trouver malgré la présence d’éléments de talent comme D’Angelo Russell, Anthony Edwards ou Karl-Anthony Towns, actuellement blessé.

« Il y a évidemment de l’adversité, mais pas plus que ce à quoi je m’attendais en arrivant dans une nouvelle situation avec une équipe plus jeune. Vous devez traverser ces choses quand il y a du changement, et que vous êtes dans un nouvel endroit après neuf ans ailleurs. Je m’en suis accommodé et je suis très enthousiaste à propos de notre équipe. Je suis très heureux de notre croissance. Je sais que cette croissance va se traduire par de nombreuses victoires cette saison », a-t-il conclu.

Un succès ce soir en terrain hostile serait un bon début.