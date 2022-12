Ricky Rubio a désormais le feu vert pour reprendre le cinq-contre-cinq

« Il est de retour. » L’annonce est signée J.B. Bickerstaff et elle concerne Ricky Rubio. Ce dernier, stoppé par une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à la fin de l’année dernière, se rapproche du retour.

Son coach rapporte qu’il va pouvoir faire de plus en plus de choses à l’entraînement, y compris participer aux cinq-contre-cinq. « Il a reçu le feu vert pour ça. Maintenant, il doit suivre la progression pour être prêt à jouer un match NBA. C’est une histoire de condition physique, d’être capable d’être bousculé et de réagir sans hésiter. C’est quelque chose qu’on ne veut pas précipiter. Mais il va dans la bonne direction », décrit J.B. Bickerstaff.

Voilà une bonne nouvelle pour les Cavs et surtout pour le joueur, qui a été l’un des grands malheureux de la saison dernière. Transféré à son grand regret par les Wolves à l’entame de la saison 2021/22, le meneur s’était parfaitement intégré à la franchise de l’Ohio, qui avait retrouvé des couleurs et des ambitions.

En plus de signer sa meilleure moyenne en carrière aux points – 13 points mais seulement 36% aux tirs – malgré un statut de remplaçant, il avait joué un rôle de mentor auprès de Darius Garland, devenu le meneur titulaire indiscutable. Mais sa grave blessure avait poussé Cleveland à le transférer dans l’Indiana, en échange de Caris LeVert. Ce qui n’avait pas empêché les Cavs de faire à nouveau appel à lui quelques mois plus tard.

Reverra-t-on le même Ricky Rubio que l’an dernier ? « Je pense que dans certains moments, il peut l’être. Mais notre priorité et notre objectif est de le protéger. Pour être réaliste, est-ce que je le vois jouer 30 ou 35 minutes (ndlr : il en jouait 28) comme l’an dernier ? Non. Mais je crois que dans ses minutes et dans son rôle, il peut avoir un impact considérable », rétorque son coach.

À 32 ans, le 5e choix de la Draft 2009 a récemment rappelé que son temps était compté en NBA et que ses priorités allaient changer : « Quand mon fils commencera l’école, je veux m’installer chez moi, à Badalone. Dans deux, trois ans, je vais dire que je ne serai plus là. » Il ajoutait toutefois : « Je pense avoir trouvé ma place à Cleveland, je suis à l’aise, et je veux atteindre le sommet avec ce projet. Je rêve de vivre l’expérience de jouer les Finals. »