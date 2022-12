L’heure de la confirmation pour les Rockets

Avec quatre victoires en sept matches, dont deux contre les Suns et les Sixers, les Rockets ont des raisons de se réjouir. Ils progressent, c’est évident, après un début de saison calamiteux, ponctué par un seul succès en dix matches. Néanmoins, il reste un bémol : confirmer.

Car enchaîner deux succès de rang, ce n’est arrivé qu’une fois cette saison, et la franchise texane a une occasion en or de récidiver ce jeudi soir en affrontant les Spurs, qui restent sur onze défaites de rang.

« Il faut rester concentré. Il s’agit de bosser dur, d’être régulier », insiste Eric Gordon pour le Houston Chronicle. « C’est l’essentiel : il faut que ça continue. Quand on apprend à battre une équipe, il faut le faire avec constance. On commence à trouver les solutions et j’espère qu’on va pouvoir continuer. »

Les Rockets, contrairement aux quatre dernières occurrences, ont pu s’entraîner après un succès, ce mercredi. Un élément important pour le coach, afin de garder en vie les bonnes sensations de la victoire en double prolongation face aux Sixers.

« On a fait un bon entraînement », assure Stephen Silas. « Tout le monde était optimiste, heureux et attentif. Cette dynamique se transfère d’un match à l’autre habituellement, on ne doit pas avoir de rechute. On a connu des hauts et des bas cette saison, on n’a pas vraiment eu à gérer de succès. Donc c’est notre prochaine étape et c’est un bon cap à franchir. »

L’entraîneur de Houston le dit, « si on fait ce qu’on est censé faire, qu’on joue dur et ensemble, qu’on suit les consignes, les résultats viendront ». Les joueurs n’ont plus qu’à…

« Cela doit être dans l’esprit de chaque joueur », poursuit Eric Gordon. « On doit aborder chaque match pour gagner. Les coaches peuvent bien dessiner n’importe quel système, c’est à nous, les joueurs, de faire le boulot. On a gagné des matches, on a fait des progrès. Il s’agit maintenant de continuer dans cette voie. »