Les jeunes Rockets valident enfin leur progression

Avec trois victoires de suite à domicile et quatre succès en sept matches, les Rockets affichent un bien meilleur visage. La courte victoire contre les Suns a fait du bien, comme celle contre James Harden et les Sixers.

Il a fallu 58 minutes pour l’emporter face à Philadelphie, mais les Rockets ont eu le dernier mot à l’issue de la seconde prolongation. Le très difficile début de saison (une seule victoire en dix matches) commence tout doucement à devenir un mauvais souvenir pour ce jeune groupe, qui affiche ses progrès collectifs.

« Il y a un mois, on n’aurait sans doute pas gagné ce match. On est resté dans le coup, on a pris confiance au fur et à mesure », estime Stephen Silas pour le Houston Chronicle. « Plus tôt dans la saison, un match comme ça, on ne l’aurait peut-être pas remporté », ajoute Tari Eason, qui va dans le sens de son entraîneur.

« Quand on commence à voir les résultats, l’atmosphère commence à changer »

Avec 52 points marqués dans la raquette (un domaine où les troupes de Stephen Silas insistent dernièrement) et 51 rebonds pris, les Texans ont gagné des batailles importantes pour dominer Joel Embiid et sa bande.

« On a l’expérience désormais et on a corrigé certaines choses », avance Tari Eason pour expliquer ces moments chauds mieux négociés. « Notre exécution offensive en fin de match est bien meilleure. On est des battants aussi, on n’abandonne jamais. C’est notre message : on est jeune mais on est déjà là. Et on ne peut que progresser. »



Une attitude qui se transforme désormais en victoire. « Ça fait du bien », glisse Kevin Porter Jr. « On bosse encore et encore et quand on commence à voir les résultats, l’atmosphère commence à changer. »

Les Rockets peuvent enchaîner dès le prochain match, jeudi soir à San Antonio, puisque les Spurs sont actuellement au fond du trou, avec 11 défaites de suite. Ensuite, il faudra gravir des cols bien plus raides : Milwaukee, Phoenix, Miami et Portland. Mais ils viennent de démontrer qu’ils pouvaient le faire.

« C’est énorme pour notre confiance », précise le coach. « Quand on passe autant de temps à apprendre, à développer des idées, on veut que ça porte ses fruits. Ainsi, non seulement la confiance des joueurs augmente, mais aussi celle de notre culture. Quand on se bat dans ces matches, qu’on domine de bonnes équipes, on se dit alors qu’on va dans la bonne direction. »