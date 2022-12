Paolo Banchero se rapproche toujours plus de l’Italie

Après avoir exprimé plusieurs fois son envie de porter le maillot de l’Italie, Paolo Banchero est passé aux choses concrètes. Selon Eurohoops, l’ailier du Magic a rencontré les dirigeants de la Fédération italienne et leur explosif entraîneur, Gianmarco Pozzecco.

« Je suis satisfait des discussions que nous avons eues ces derniers jours pour établir d’excellentes relations » a réagi le coach de la Squadra Azzurra à propos de cette prise de contact.

Dans son communiqué, la fédération italienne explique que la rencontre a eu lieu après la rencontre face aux Bucks, et le GM de la sélection Salvatore Trainotti, ainsi que Gianmarco Pozzecco se sont aussi entretenus avec son agent, mais aussi les dirigeants du Magic pour mettre sur pied un calendrier qui lui permettrait de jouer la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

En début de saison, Paolo Banchero avait prévenu que disputer cette Coupe du monde était son objectif en 2023.

« Je ne peux pas garantir que je serai là à 100% puisque je dois encore débuter ma première saison NBA, mais c’est une chose à laquelle je pense. Quand le moment sera venu, je prendrai une décision », avait-il déclaré à La Gazzetta dello Sport.« Je suis en contact avec le coach Riccardo Fois (assistant de l’équipe d’Italie depuis 2017) depuis un certain temps déjà. Il était à Gonzaga et Arizona, et il a travaillé pour les Suns en NBA. Je le connais et je le respecte. Au niveau des joueurs, j’ai une bonne connexion avec Nico Mannion. C’est un enfant de la côte Ouest comme moi, et il a joué dans les mêmes tournois que moi. »