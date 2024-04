La NBA dévoile de nouveaux trophées en cristal

Après avoir déjà donné un coup de jeune à ses trophées décernés en playoffs, la NBA a décidé de créer de nouvelles récompenses avec l’aide de l’artiste Victor Solomon, qui avait déjà travaillé sur les différentes récompenses conçues pour célébrer les 75 ans de la NBA.

Il y a d’abord le Joe Dumars Trophy qui récompense le NBA Sportsmanship Award, décerné chaque année au joueur le plus fair-play. On distingue deux joueurs qui se serrent la main. Cette année, c’est Patty Mills qui avait été récompensé.

Il y a ensuite le Twyman-Stokes Trophy qui rend hommage à Jack Twyman, un All-Star qui était devenu tuteur de son coéquipier Maurice Stokes, devenu paralysé en 1958 après un choc à la tête pendant un match. Chaque année, ce trophée récompense le meilleur coéquipier, et sur le trophée, Twyman tient Stokes par l’épaule.

Vers un changement de nom pour le trophée de MVP ?

Le trophée de Coach of the Year, aussi appelé le Red Auerbach Trophy, affiche la célèbre sculpture de l’ancien coach et dirigeant de Boston, assis sur un banc avec un cigare à la main.

Pour sa part, le meilleur dirigeant de l’année recevra le NBA Executive of the Year Award avec une pyramide qui symbolise l’unité des cinq joueurs sur un terrain.

Enfin, le plus intéressant, c’est l’arrivée d’un Maurice Podoloff Trophy. C’était le nom donné au trophée de MVP, et il rendait hommage au premier « commissionner » de la NBA. Désormais il récompensera l’équipe avec le meilleur bilan en saison régulière. On peut clairement penser que cela entraînera un changement du nom du trophée de MVP.

Pour l’instant, la NBA ne communique pas sur le sujet, mais on ne serait pas étonné que le trophée de MVP devienne le Michael Jordan Trophy. Surtout que « Son Altesse » fêtera ses 60 ans en 2023. Ce serait un bel hommage, alors que les regrettés Bill Russell et Kobe Bryant ont déjà donné leurs noms à des trophées, avec ceux de MVP des Finals et du All-Star Game, tout comme Kareem Abdul-Jabbar sur le trophée de la justice sociale.