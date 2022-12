La Luka 1 étoffe sa collection

Jordan Brand s’apprête à délivrer une nouvelle version de sa Luka 1, première chaussure signature de Luka Doncic. Les différents coloris ont eu le mérite de satisfaire tous les goûts, en voici un nouveau mêlant simplicité et originalité.

La tige blanche est complétée par des touches de vert à l’intérieur du col et sur la base du talon. On trouve également du rose sur les inserts au niveau de la semelle intermédiaire, et du jaune sur la tirette et la semelle extérieure. Le logo du joueur ressort en rose sur une languette multicolore.

Cette Luka 1 est annoncée pour le 12 décembre au prix de 110 dollars.

