Lonzo Ball enfin de retour en début d’année 2023 ?

Un an d’absence pour Lonzo Ball ? On y file tout droit si l’on en croit les dernières informations de The Athletic sur ce sujet. Pour rappel, le meneur des Bulls a été opéré du genou gauche à deux reprises cette année.

D’abord en janvier, tout juste après sa blessure, puis à nouveau en septembre, pour un débridement arthroscopique, afin de retirer du cartilage ou des morceaux d’os endommagés.

Le frère de LaMelo n’a toujours pas repris le chemin des parquets, et d’après nos confrères, la franchise espère que l’ancien des Lakers sera enfin de retour en début d’année 2023. Comme son dernier match date du 14 janvier 2022, et si ce calendrier est respecté évidemment, Lonzo Ball aura donc passé une année entière à l’infirmerie…