Lonzo Ball absent six à huit semaines !

S’il a donné des nouvelles rassurantes pour Zach LaVine, Billy Donovan était plus inquiet pour Lonzo Ball et on le comprend mieux alors que The Athletic et ESPN annoncent qu’il souffre d’une petite déchirure du ménisque.

Le meneur, qui avait déjà connu un problème similaire en 2018, avant le training camp des Lakers, a passé la matinée à réfléchir à ses options, et les Bulls l’ont finalement convaincu de se faire opérer.

Résultat, le meneur de Chicago va manquer de six à huit semaines de compétition, et dans le meilleur des cas, on le reverra donc début mars. Un coup dur, de plus, pour Chicago déjà privé de Zach LaVine et de Patrick Williams.