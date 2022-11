Giannis Antetokounmpo et des lancers pas très francs

Le petit incident diplomatique de Giannis Antetokounmpo à Philadelphie était révélateur de quelque chose. Le Grec voulait travailler ses lancers-francs après une soirée compliquée dans ce domaine, mais les Sixers, joueurs et employés, étaient déterminés à ne pas lui offrir ce luxe.

Car ce soir-là, le double MVP avait affiché un très faible 4/15 sur la ligne. Le lendemain, ce ne sera guère mieux (5/12) et cela ne fait que trois matches que le MVP des Finals 2021 a vraiment corrigé le tir.

« Je ne peux pas me satisfaire de faire une bonne soirée aux lancers-francs, ce n’est pas suffisant », assure Giannis Antetokounmpo à ESPN, après son 8/10 contre Dallas. « Je dois continuer de bosser, de progresser. Je sais que je dois faire mieux et c’est le cas. Que ça rentre ou non, je travaille. »

Répétition, répétition et répétition

Aucun joueur dans la ligue ne shoote plus de lancers-francs (12.5 tentatives par match) que le Grec cette saison, et d’ailleurs jamais ce dernier n’a passé autant de temps sur la ligne en carrière. Sauf que, en même temps, l’intérieur des Bucks n’a jamais été aussi maladroit avec seulement 60% de réussite…

Une sacrée chute par rapport à la saison dernière où il tournait à 72%. On peut même préciser que, avant les trois derniers matches où il affiche 72% de réussite au shoot, il n’était qu’à 57% !

La star de Milwaukee multiplie donc les lancers-francs à l’entraînement. Il en a pris autour de 200 dimanche, le jour du match contre les Mavericks, et tente de moins exagérer sa flexion des genoux tout en allant un peu plus vite dans sa routine. On se souvient qu’en 2021, sa lenteur avait fini par agacer.

« Quand les choses ne tournent pas bien, j’essaie simplement de travailler encore plus dur », poursuit-il. « Je peux seulement contrôler ma mécanique, mon état d’esprit. Je n’ai pas peur : je vais manquer quatre, six, huit ou dix lancers-francs, mais je vais continuer de pénétrer. Je n’ai pas peur d’aller sur la ligne des lancers-francs. Je suis d’accord avec l’idée de faire 0/15, avec l’idée d’échouer, car ça veut dire que j’essaie. »