La lenteur de Giannis Antetokounmpo aux lancers-francs commence à agacer

S’il a un peu redressé la barre au fil des playoffs, notamment dans la seconde partie de la série contre les Nets, Giannis Antetokounmpo reste maladroit aux lancers-francs, avec seulement 55 % de réussite dans cet exercice.

Pourtant, ce n’est pas faute de prendre son temps avant de tirer puisque le double MVP des Bucks ne se précipite jamais pour tenter sa chance – au contraire. Depuis le début des playoffs, il dépasse allégrement les 10 secondes légales aux lancers-francs. En fait, le « Greek Freak » est un peu le Nadal du lancer-franc.

Les Hawks ont même calculé que pendant le Game 1 de la finale de conférence, le Grec a pris entre 11.5 et 13.3 secondes pour shooter ses lancers-francs, et sans jamais être sanctionné par les arbitres. Ce dernier point dérange particulièrement la franchise d’Atlanta, nous fait savoir The Athletic, qui ne comprend pas l’aveuglement et l’immobilisme de la ligue.

Depuis le début des playoffs, Antetokounmpo a été sanctionné deux fois pour violation des 10 secondes. D’abord dans le Game 1 du premier tour contre le Heat, puis dans le Game 3 contre les Nets en demi-finale de conférence. Et dans leur rapport d’après-match du Game 1 de la finale de conférence, les arbitres ont reconnu qu’ils auraient dû siffler une violation à Giannis.

Imperturbable et maladroit, Giannis ne change pas sa routine

Deux occurrences, presque trois même, c’est notable, mais ça reste peu vu le nombre de fois où la star des Bucks se permet de dépasser les limites. James Harden par exemple a répété ses plaintes aux hommes en gris dans la série précédente. Faudrait-il siffler à chaque fois puisque ces petites piqûres de rappel ne semblent pas avoir un impact sur le joueur des Bucks ?

« On essaie de gagner le match et on se soucie de nous », avait alors expliqué Steve Nash. « Je ne vais pas m’inquiéter de savoir si la ligue siffle ou non les 10 secondes aux lancers-francs. Si je faisais une scène, est-ce que ça changerait les choses ? J’en doute. »

Les fans des Nets, eux, n’hésitaient jamais à compter les secondes quand Giannis était sur la ligne, et l’écran géant de la salle affichait même un compte à rebours. Mais la ligue a rapidement demandé à la franchise de Brooklyn de mettre un terme à ce décompte. Nul doute que les fans d’Atlanta lui préparent également quelque chose à partir du Game 3.

En tout cas, de son côté, peu importe les décisions arbitrales ou le comportement de ses adversaires, Giannis Antetokounmpo reste imperturbable. Il continue de prendre son temps pour faire sa routine et shooter ses lancers-francs. Ce qui fait bien marrer le Shaq et ses confrères de TNT.