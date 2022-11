James Jones, un président qui ne vise que le titre NBA

James Jones a donné son premier point presse comme nouveau président des Suns. S’il n’a éludé aucun sujet, comme le talon douloureux de Chris Paul ou la situation autour de Jae Crowder, il a surtout évoqué son changement de statut, lui qui évoluait encore en NBA il y a cinq ans avant de rapidement réussir sa reconversion à Phoenix.

Ce passage de GM à président va ainsi lui permettre de se libérer de tâches du quotidien pour prendre de la hauteur et se concentrer sur la direction qu’il veut donner à sa franchise sur le long terme.

« Quand vous avez les responsabilités que j’ai comme GM, il s’agit généralement de gérer le quotidien, et chaque année, vous êtes entraîné dans un tourbillon. Il faut gérer chaque aspect de la journée, de ce que les gars mangent aux colis livrés à la porte d’entrée » , a-t-il expliqué. « Mon nouveau statut m’oblige à m’éloigner de certaines de ces choses, à déléguer certaines de ces responsabilités et à donner à mon équipe l’occasion de se développer. Car dans ce métier, on est généralement très à l’aise dans ce qu’on fait bien et la seule façon de s’améliorer est de se dépasser. C’est donc l’occasion de me dépasser au-delà de ce qui se passe sur le terrain avec les Suns, et de m’intéresser à ce qui se passe dans tous les domaines autour des Suns et du Mercury. »

Humble et déterminé

L’ancien champion NBA a assuré que l’objectif de cette prise de pouvoir n’avait rien de personnel mais était plutôt guidé par un objectif collectif : « le titre NBA », le seul qui compte à ses yeux. Sa nomination n’a donc pas été accompagné de stress supplémentaire, mais a simplement confirmé son souhait le plus profond, celui de ramener à Phoenix le premier titre de champion de son histoire.

« Il y a davantage un sentiment d’excitation simplement parce qu’il y a un processus en cours qui finira par aboutir à une conclusion et cette conclusion profitera à nous tous, et nous sommes enthousiastes de la voir se concrétiser. C’est une question de timing. C’est la nature d’une saison au basket. Il y a un début, il y a une fin. À un moment donné, ça prendra fin, mais d’ici là, nous nous concentrons pour gagner des matchs et rester l’une des meilleures franchises de la NBA ».

Comme l’a glissé Monty Williams pour plaisanter, James Jones a par exemple désormais le loisir de se débarrasser de son coach quand bon lui semblera. Mais le nouvel homme fort de la franchise est conscient de son pouvoir et entend le mettre au service d’un seul but.

« Je ne le prends pas à la légère car il n’y a que 30 postes comme ça en NBA et il y a des millions, des milliards de personnes, qui aiment ce sport autant que moi. Je suis humble et je suis déterminé à faire un excellent travail pour que nous puissions continuer à progresser » a-t-il ainsi conclu.