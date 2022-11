Les Warriors également sur la piste de Jae Crowder ?

Les jours passent et Jae Crowder n’a toujours pas quitté Phoenix. Pourtant, les prétendants ne manquent pas vraiment pour l’ailier fort de 32 ans, les Bucks, le Heat et les Hawks étaient intéressés par ses services.

Le problème, c’est que les Suns ne veulent pas simplement se débarrasser de leur ancien titulaire : ils veulent recevoir une contrepartie intéressante en retour afin de les aider dans leur quête du titre, dès cette saison. Sans toutefois récupérer un gros contrat, et c’est peut-être ce qui bloque pour les négociations autour de John Collins.

Selon le Bleacher Report, les Rockets intéresseraient particulièrement les Suns, avec Kenyon Martin Jr. et Eric Gordon. Peuvent-ils les obtenir contre Dario Saric avec Jae Crowder, plus un ou deux choix de Draft ?

Plusieurs équipes impliquées ?

Autre piste évoquée : les Warriors. La stratégie de la « double timeline » de Golden State affiche clairement ses limites, avec des vétérans qui n’ont plus beaucoup de saisons devant eux et des jeunes qui doivent jouer pour se développer. Jusqu’à présent, la franchise de la Baie s’est refusée à transférer James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody, mais le club pourrait devoir s’y résoudre afin d’avoir une vraie chance de réaliser le doublé.

Comme l’a dit Steve Kerr, son groupe est de toute façon en fin de course et il faudra faire des choix l’été prochain. Faire venir Jae Crowder, qui est free agent à la fin de la saison, pour tenter d’arracher un ultime titre, n’est donc pas impossible. Même si ce serait un vrai changement de cap dans la stratégie des Warriors.

Du côté des autres dirigeants, on pense d’ailleurs que plusieurs équipes pourraient être impliquées dans l’échange, afin que celui-ci fonctionne. Reste à voir combien de temps Jae Crowder va encore devoir attendre…