Tyrese Haliburton, Monsieur Ultra Propre

Ce sont les Pacers qui ont publié la statistique sur Twitter : Tyrese Haliburton est le premier joueur de l’histoire NBA à avoir enregistré 40 passes décisives, sans aucune perte de balle, lors de trois matchs consécutifs !

Dans le détail, ça donne 15 passes contre Brooklyn, puis 11 face aux Clippers et 14 face aux Lakers. Si on ajoute à ça 60 points inscrits sur l’ensemble de ces trois matchs (43% de réussite), l’ancien King est incroyable de propreté à la baguette de son équipe, l’une des belles surprises de la saison… à la 4e place de l’Est (12-8).

« Je joue simplement au basket » répond Tyrese Haliburton sur cette stat des 40 passes sans perte de balle. « Les passes décisives, ce n’est possible que parce que les gars mettent le tirs. Je suis fier de prendre les bonnes décisions. Les entraîneurs me mettent dans la meilleure position possible et les gars mettent les tirs, ce qui me fait briller. »

Même s’il a aussi connu des matchs compliqués (7 pertes de balle face aux Nets ou au Magic, 6 face aux Bulls), Tyrese Haliburton perd tout de même très peu de ballon alors qu’il est le meilleur passeur (11.3) de NBA.

Sur 100 possessions, il distribue ainsi 15.6 passes décisives (personne ne fait mieux) et il ne perd que 3.9 balles. Ça fait de lui l’un des meneurs de jeu les plus sûrs de la ligue, surtout par rapport au nombre d’offrandes faites à ses coéquipiers. Dans la lignée d’un Chris Paul, le modèle des meneurs « propres » du genre.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 61 32 47.6 36.5 85.4 0.6 3.3 3.9 11.1 1.1 1.2 2.3 0.7 20.3 Total 252 33 47.8 39.5 85.6 0.7 3.0 3.7 8.7 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.