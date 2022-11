Touché à l’épaule, Gordon Hayward est absent jusqu’à nouvel ordre

L’euphorie suite à la deuxième victoire consécutive des Hornets (une première cette saison), n’aura pas duré longtemps. Une très mauvaise nouvelle a en effet accompagné l’après-match de Charlotte.

Listé comme forfait pour une « contusion », Gordon Hayward souffre finalement d’une fracture au niveau de l’épaule gauche et il est donc forfait pour une durée encore indéterminée.

C’est une grosse tuile de plus pour un joueur qui a multiplié les blessures majeures depuis son trade du Jazz aux Celtics à l’été 2017. Il y a notamment eu une fracture du tibia et une luxation de la cheville gauche qui avaient marqué les esprits à l’occasion de son premier match sous ses nouvelles couleurs, puis une fracture de la main fin 2019 et diverses entorses sévères à la cheville.

Le joueur et sa franchise vont devoir digérer ce nouveau coup dur. Des examens complémentaires devraient permettre d’en savoir plus dans les jours à venir sur l’état de sa blessure et la durée de son indisponibilité, même si tout le monde s’attend à ce que celle-ci soit significative.

Autre problème : sur Instagram, la femme de Gordon Hayward a accusé les Hornets de ne pas protéger leurs joueurs, d’avoir fait jouer son mari face à Philadelphie malgré sa blessure et d’avoir caché la réalité du problème dans son communiqué de presse. C’est en effet l’agent de l’ailier qui a révélé la fracture à la presse…