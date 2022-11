Jose Alvarado, c’est du sérieux

Présent en NBA depuis un an, après avoir pourtant été non-drafté après ses quatre années passées à l’université de Georgia Tech (13.5 points, 3.6 rebonds, 3.6 passes et 2.1 interceptions de moyenne), Jose Alvarado est aujourd’hui un élément-clé de la rotation des Pelicans, à qui l’avenir semble appartenir et à qui il est lié jusqu’en 2025.

Utilisé comme doublure de CJ McCollum à la mène, il affiche ainsi un temps de jeu moyen de 20 minutes, pour 8.3 points, 2.3 rebonds, 3.3 passes et 1.1 interception par rencontre. Des statistiques en hausse par rapport à sa saison rookie (6.1 points, 1.9 rebond, 2.8 passes et 1.3 interception par match).

Preuve que Jose Alvarado avait à coeur de ne surtout pas se relâcher, mais plutôt de confirmer (voire mieux), après avoir explosé aux yeux de tous lors de la seconde moitié de l’exercice 2021/22…

« Beaucoup m’ont dit que la deuxième année était synonyme d’année creuse, de baisse de régime, pour certains joueurs et je ne voulais pas que ce soit mon cas », raconte-t-il, concernant son joli début de campagne. « Je voulais que les gens se disent : ‘Eh, il s’est amélioré, que peut-il bien faire de plus maintenant ?’. Évidemment, mes ‘GTAs’ [pour ‘Grand Theft Alvarado’, sa technique spéciale, ndlr] et ma défense représentent le joueur que je suis, je l’accepte. Mais je suis aussi quelqu’un de complet. Je peux être un excellent meneur de jeu, un shooteur. Je pense pouvoir faire beaucoup de choses pour aider cette équipe sur le terrain. »

Willie Green lui fait confiance aveuglément

À 24 ans, Jose Alvarado n’est désormais plus une surprise, mais bien un vrai bon meneur NBA, accessoirement plutôt propre (48% aux tirs, 36% à 3-pts et 75% aux lancers, avec 1.4 perte de balle). Petit par le gabarit (1m83 pour 81kg), cela ne l’empêche cependant pas de voir déjà grand, à titre individuel…

« Certaines personnes pensent que je suis fou et d’autres pensent que je ne le suis pas », confie-t-il d’abord, conscient de la hauteur de ses attentes. « Je veux participer au Rising Stars Challenge. Je veux être dans la discussion pour une All-Defensive Team. Je veux être l’un des meilleurs meneurs de la ligue. Même si cela n’arrive pas cette saison, je veux que les gens sachent que je suis l’un de ces gars qu’ils peuvent mettre dans cette catégorie. J’ai ces objectifs dans le viseur et je les poursuivrai toujours. Cela fait partie de ce qui m’alimente. »

Énergique, combatif et tenace, Jose Alvarado fait partie de cette catégorie de joueurs qu’il vaut mieux côtoyer qu’affronter. Dans la même veine qu’un J.J. Barea, un autre meneur de poche originaire de Porto Rico.

Surtout, au-delà d’être l’un des plus fidèles et vaillants soldats de Willie Green, le natif de Brooklyn bonifie son équipe (presque) dès qu’il joue. En témoigne le fait que les Pelicans dominent leurs adversaires de 12 points (sur 100 possessions), quand il est sur le parquet. Soit quasiment autant que Brandon Ingram.

Un constat qui a d’ailleurs poussé le coach de New Orleans à modifier ses rotations, histoire de maximiser la présence de Jose Alvarado dans les moments chauds, et notamment dans le quatrième quart-temps…

« Nous pensions que le fait d’avoir Jose [Alvarado] sur le terrain un peu plus tard dans les matchs nous donnerait davantage de vie, d’énergie, et cela fonctionne très bien jusqu’à présent », souligne justement Willie Green, au sujet de cet ajustement. « C’est un joueur vraiment intelligent et il sait comment rendre les joueurs meilleurs autour de lui. Il est exceptionnel cette saison. »

Le nouveau protégé de… Tony Parker !

Si Jose Alvarado séduit autant son coach, ses coéquipiers et les fans de NOLA (voire ses adversaires), c’est peut-être aussi grâce à l’apport de Tony Parker. Cet été, le Français a effectivement joué les entraîneurs personnels du joueur des Pelicans et cette expérience a semble-t-il créé un nouvel électrochoc dans la tête du principal intéressé.

« C’est l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, donc l’entendre me parler et savoir que nous voyons le jeu d’une manière très similaire, cela m’a rendu beaucoup plus à l’aise », avoue le Portoricain. « Du genre : ‘OK, tu penses le jeu de la même façon qu’un grand meneur, donc fais-toi confiance’. Cela signifiait beaucoup, car je le savais au fond de moi, mais cette expérience m’a vraiment fait ressentir que je devais être à ce poste. »

Autre élément important aux yeux de Jose Alvarado, très bien dans ses sneakers depuis plusieurs mois : le fait que la ville de la Nouvelle-Orléans lui témoigne tant d’amour.

« Arriver à la Nouvelle-Orléans a vraiment changé ma vie », reconnaît-il ainsi. « La manière dont la ville m’a accueilli ne fait que me pousser à me donner encore plus à fond. Je ne veux jamais perdre le plaisir et la faim avec lesquels je joue, car c’est qui je suis et je sais que les gens me soutiennent ici parce qu’ils savent que je suis toujours moi, quoi qu’il arrive. Je peux m’identifier à cette ville, [ses habitants] se battent toujours contre quelque chose et je suis aussi comme ça. »

Parfait complément du trio Brandon Ingram — Zion Williamson — CJ McCollum, le très confiant Jose Alvarado s’épanouit depuis son arrivée chez les Pelicans et il n’est pas étranger au joli démarrage de son équipe, actuellement 3e de la conférence Ouest (11 victoires et 7 défaites).