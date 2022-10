Jose Alvarado déborde toujours d’énergie

Jose Alvarado ne bénéficiera plus de l’effet de surprise pour son année sophomore avec les Pelicans. On lui a déjà trouvé le parfait surnom pour illustrer son aptitude à voler des ballons : GTA, pour « Grand Theft Alvarado ».

Son agressivité débordante et son hyperactivité sont devenues ses marques de fabrique. En 22 minutes lors du match de reprise de New Orleans face à Chicago, en présaison, Jose Alvarado en a profité pour rappeler à quel point il pouvait être précieux avec 6 points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions.

« Jose exerce une pression sur tout le terrain. Quand je vois un joueur faire quelque chose comme ça, je me dis que c’est un vrai chien, un joueur courageux. Appliquer une pression tout terrain comme ça fait que tout le monde se met au diapason en défense », a déclaré Zion Williamson, qui a pu jouer pour la première fois avec le meneur.

Défendre fort et sanctionner les défenses adverses

Avec l’agressivité, et ce côté mort de faim qui l’ont propulsé dans la rotation de Willie Green la saison dernière, Jose Alvarado sait qu’il doit désormais être un meilleur shooteur à 3-points, et dépasser au minimum les 30% d’adresse derrière l’arc. Sur ce point, il est passé à côté contre Chicago (0/3).

« Je dois un shooteur plus régulier », a-t-il reconnu. « Je pense avoir fait beaucoup de bonnes choses. Je dois m’améliorer et être plus régulier sur certaines choses comme les jumpshots également, essayer de moins perdre le ballon, mieux diriger l’équipe. Mon état d’esprit; c’est que les défenses adverses vont laisser des joueurs ouverts. Je pense qu’ils vont essayer de me laisser ouvert et je vais devoir leur faire payer ».

Le meneur devra en effet pouvoir sanctionner de loin s’il ne veut pas être un poids pour son équipe sur le plan offensif. Même s’il sait que c’est avant tout sa défense qui lui gardera sa place dans la rotation.

« Nous avons tellement de puissance de feu offensive que nous ne nous préoccupons pas de ce qui va se passer en attaque. Mon travail ne va pas être très difficile. Je vais mettre la pression en défense à chaque fois que je serai sur le terrain. J’ai mes coéquipiers pour faire le reste. Je peux défendre pendant 82 matchs, quelle que soit la durée. Tant que je suis en bonne santé, je vais y aller et pousser autant que je peux ».