Face aux blessures, le bricolage permanent de Nick Nurse

Samedi, les Raptors accueillent les Mavs et on se demande à quoi va pouvoir ressembler l’effectif aligné par Nick Nurse. L’infirmerie canadienne est actuellement remplie de joueurs blessés et donc incertains.

Le dernier match face aux Nets a déjà permis d’avoir un bel aperçu de l’hécatombe. Ce soir-là, le coach de Toronto n’a pu s’appuyer que sur dix joueurs. Pascal Siakam (adducteur), Scottie Barnes (genou), Fred VanVleet (malade), Dalano Banton (cheville), Precious Achiuwa (cheville) ou encore Otto Porter Jr. (orteil) étaient tous sur la touche.

En conséquence, Nick Nurse a dû titulariser Malachi Flynn à la mène, qui ne l’avait jamais été jusqu’ici, et aligner Thaddeus Young et Christian Koloko, promis à un statut à de remplaçants tous les deux, aux côtés des titulaires habituels Gary Trent Jr. et OG Anunoby.

Ce cinq inédit n’a pas du tout tenu le choc face au cinq d’en face, porté par le trio Kevin Durant – Kyrie Irving – Ben Simmons. En témoigne l’écart abyssal au niveau des « +/- » respectifs : -12 ou pire pour chaque joueur des Raptors, +15 ou mieux pour leurs adversaires.

« On peut apprécier le défi, mais pas pendant trois semaines »

« On a commis beaucoup d’erreurs. Le mauvais joueur qui prend à deux, les mauvaises directions. Des choses comme ça n’ont pas été exécutées comme elles étaient censées être », regrette Nick Nurse après le match. Avant de tempérer : « C’est une très bonne équipe (de Brooklyn), motivée, avec beaucoup de shooteurs et d’attaquants alors que nos gars ne se sentent pas très bien. Donc, je ne vais pas m’asseoir et me déchaîner sur tout le monde. On va apprendre ce qu’on peut apprendre et essayer de nous regrouper. »

« On espère simplement que les gars vont commencer à revenir », affiche-t-il aussi en appréciant les deux jours de repos à venir. Car Nick Nurse, habitué ces dernières années à s’appuyer énormément sur ses titulaires, quitte à réduire au maximum ses rotations, ne cache pas que ce tricotage permanent n’est pas sa tasse de thé.

« Une fois de temps en temps, on peut apprécier le défi, mais pas pendant trois semaines d’affilée comme là. Ça devient… ce n’est pas très agréable. Ce n’est pas la fin du monde, et ce n’est pas comme si on avait mal joué, car je pense qu’on a bien joué. Si vous regardez certaines de nos statistiques… Je crois qu’on est toujours dans le Top 10 en attaque et en défense de la ligue malgré toutes ces blessures qu’on a connues pendant plusieurs semaines », positive Nick Nurse.

Résultat : son équipe, 9e attaque de la ligue (114 points sur 100 possessions) et 15e défense (112 points), s’accroche à la 8e place de sa conférence avec un bilan équilibré à neuf victoires et autant de défaites.