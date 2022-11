Stephen Curry a toujours les Hornets dans un petit coin de la tête

Le Charlotte Observer consacre une série aux légendes du sport de Caroline du Nord, et on y trouve Stephen Curry ! Le meneur des Warriors n’est pas né dans l’Etat, et n’a pas porté le maillot des Hornets ou des Bobcats, mais en revanche, il s’est fait un prénom du côté de Davidson, une petite fac’ de Caroline du Nord.

Comme son papa, Dell, a marqué l’histoire de la franchise et qu’il commente toujours les matches, beaucoup rêvent de le voir un jour sous le maillot des Hornets.

Plusieurs fois, le quadruple champion NBA a laissé la porte ouverte, mais comme il est sous contrat jusqu’en 2026, les chances de le voir jouer devant ses proches s’amenuisent… Voici sa réponse à la question suivante : « Avez-vous déjà rêvé d’un retour à Charlotte à 38 ou 39 ans pour jouer quelques années de plus ? »

« J’adore le parcours avec les Warriors, et il n’y a jamais eu de réel intérêt à jouer pour une autre équipe. Mais la curiosité de savoir ce que cela ferait de jouer pour sa ville, ce que cela ferait de vivre à Charlotte, de s’y installer et tout ça ? On y pense, c’est sûr« , a répondu le meneur des Warriors.

Mais Stephen Curry, à l’image d’un Dirk Nowitzki, d’un Tim Duncan ou d’un Kobe Bryant, aimerait aussi être l’homme d’une seule franchise. C’est devenu si rare…

« Si je peux jouer pour les Warriors toute ma carrière et faire partie de ces joueurs qui ont eu beaucoup de succès – individuellement et collectivement avec une seule équipe… Cette liste est assez courte » rappelle-t-il. « Mais comme je l’ai dit, il y aussi cette curiosité qui me fait dire : ‘Qu’est-ce que cela ferait de porter le numéro #30 à Charlotte comme mon papa ?' ».