Caleb Martin, le pompier de service du Heat

Après avoir montré ses aptitudes de lutteur lors d’un début de bagarre avec Christian Koloko le mois dernier, Caleb Martin fait parler de lui pour ses qualités de basketteur, et il s’épanouit dans un nouveau rôle, celui d’ailier-fort fuyant. Comme Kyle Lowry, le jumeau de Cody tient la baraque pour compenser les nombreuses absences.

Lors des deux dernières victoires du Heat, face à Phoenix puis devant Washington, Caleb Martin s’est ainsi mué en facteur X grâce à son tir extérieur, à 5/6 puis à 4/9 derrière l’arc.

« Vous feriez mieux de revoir mes matchs à la fac’. J’avais l’habitude de faire ça régulièrement. C’est juste que mon rôle a un peu changé », a-t-il répondu après avoir livré son meilleur match de la saison, à 24 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 40 minutes.

Un vrai caméléon

Le joueur explique cette soudaine exposition par plusieurs facteurs, entre l’absence de joueurs majeurs qu’il doit contribuer à combler et l’assimilation progressive des rudiments du poste 4.

« Je pense que c’est un peu des deux. C’est clair qu’il faut prendre le relais de ces gars-là. Ce sont eux qui portent la charge en termes de scoring. Bien sûr, on doit être là pour récupérer ces tirs sans nuire à Tyler Herro et Kyle Lowry. Dans l’ensemble, je pense que je commence tout juste à comprendre ce rôle de 4 sur la manière d’obtenir des tirs », a-t-il ainsi confié.

De retour sur le terrain après trois semaines d’absence, Tyler Herro a tenu à saluer le rôle de joueur « à tout faire » de Caleb Martin, qui se démarque aussi par son intensité défensive, au point de lui avoir permis de se faire sa place en Floride. Tel un caméléon, il semble parfaitement s’adapter à chaque environnement, chaque situation.

« Caleb fait juste du Caleb. Il est tellement dynamique, particulièrement au poste 4. C’est vraiment un 2 ou un 3, mais là il joue au poste 4. De pouvoir le placer là, qu’il représente une menace pour nous et qu’il puisse attaquer sur les un-contre-un, c’est dur de le contenir pour l’adversaire. Et maintenant, il tire plutôt bien de loin. Il fait simplement le boulot en fonction de nos besoins ».

Le contexte l’oblige à prendre plus de responsabilités, et à montrer qu’il peut tenir la route dans bien des rôles. Et si cette cascade de blessures finissait par servir au Heat lorsque tout le monde reviendra ? Nul doute que Washington gardera en tout cas un œil plus attentif sur lui pour l’acte II ce soir.

Caleb Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 18 18 44.0 54.1 81.0 0.6 1.6 2.1 1.3 1.8 0.7 0.8 0.4 6.2 2020-21 CHA 53 15 37.5 24.8 64.1 0.6 2.1 2.7 1.3 1.2 0.7 0.6 0.2 5.0 2021-22 MIA 60 23 50.7 41.3 76.3 1.2 2.7 3.8 1.1 1.7 1.0 0.9 0.5 9.2 2022-23 MIA 71 29 46.4 35.6 80.5 1.2 3.6 4.9 1.7 2.0 1.0 1.1 0.4 9.6 2023-24 MIA 64 27 43.1 34.9 77.8 1.2 3.2 4.4 2.2 2.0 0.7 1.2 0.5 10.0 Total 266 24 45.0 35.7 76.2 1.0 2.9 3.9 1.6 1.8 0.9 1.0 0.4 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.