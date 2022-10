Caleb Martin et Christian Koloko expulsés après un début de bagarre

Le Heat avait 22 points d’avance en ce début de troisième quart-temps. Tout se passait pour le mieux. Et puis une étincelle a failli faire exploser cette rencontre. Sur une simple situation au rebond, Christian Koloko et Caleb Martin en sont venus aux mains.

Le premier a capté la balle alors que le second faisait faute sur lui. Les arbitres sifflent et cela aurait pu (et dû) s’arrêter là.

Mais alors que Koloko tombe, Martin se rapproche de lui pour le provoquer. Le joueur de Toronto se relève et celui de Miami le plaque immédiatement vers les premiers rangs des tribunes. Attroupement général.

« Je pense qu’il y a eu beaucoup d’actions qui ont mené à ça », a tenté d’expliquer Martin pour ESPN. « C’était un match hargneux, c’est toujours comme ça avec Toronto. Les émotions étaient grandes et le match était serré. Je dois être plus professionnel dans ma manière de gérer ces situations. »

Surtout que, contrairement à ce que dit Caleb Martin, à cet instant-là, la rencontre n’était pas vraiment disputée. Miami possédait 22 points d’avance et dominait les débats. Sa réaction n’a pas été comprise non plus par Christian Koloko. « Il s’est rapproché de moi et m’a regardé comme un fou. »

Les arbitres mettront de longues minutes à prendre une décision, en revoyant les images, et à expulser les deux joueurs. Toronto profitera de cette coupure pour retrouver son basket et passer un 17-2 dans la foulée. Heureusement pour Martin, le Heat va finalement tenir et l’emporter.