John Wall face à un nouveau mur ?

Avec seulement 72 matchs disputés sur les quatre dernières saisons, John Wall est un joueur fragile. Ne comptez donc pas sur les Clippers pour se laisser emporter par la hype qui a entouré son retour plutôt réussi jusque-là. Lors des deux derniers matchs, face à Utah et Golden State, Tyronn Lue n’a donc pas hésité à le laisser sur le banc durant quasiment tout le quatrième quart-temps.

Les raisons ont sans doute été différentes d’un match à l’autre, mais toujours est-il que John Wall n’a plus dépassé les 25 minutes de jeu depuis dix jours. En conférence de presse d’après-match, le meneur a ainsi eu du mal à cacher sa déception. Il reconnaît que le bilan de ses deux derniers matchs n’avait pas été bon, tout en se disant prêt à accepter d’éventuelles restrictions de son coach.

« (Contre Utah), les gars ont trouvé un rythme et on a fini par gagner le match, donc ça va. Puis ce soir (face à Golden State), il nous a tous mis sur le banc, je pense que le match était déjà hors de contrôle », a-t-il déclaré. « Tout ça fait partie d’un plan qu’ils ont pour nous et comme je l’ai dit, peu importe ce que ces gars choisissent, je suis à fond avec eux ».

Pas de précipitation

Comme il l’avait fait avec Robert Covington, délaissé au profit de Terance Mann ces dernières semaines, Tyronn Lue n’a pas manqué de caresser John Wall dans le sens du poil pour le maintenir sous pression.

« Nous devons simplement prendre en compte le fait qu’il n’a pas joué depuis deux ans et aussi bon soit-il avec nous, ce n’est que son 13e ou 14e match en deux ans. Cela va prendre un certain temps. Nous en avons conscience et il joue bien mieux que ce que j’attendais de lui en ce début de saison », a lâché le coach des Clippers.

D’un autre côté, plus John Wall jouera, plus il aura de chances de retrouver du cardio, ses sensations et son meilleur niveau. Pour l’heure, hors de question pour le joueur d’aller au clash. Son retour au top niveau est un long processus, et il se range donc derrière les choix de son coach sans broncher.

« C’est frustrant mais comme je l’ai dit, cela fait partie du plan, du programme qu’ils ont mis en place pour moi, donc je suis tout à fait d’accord. De plus, je ne pense pas que les gens s’attendaient à ce que je sois aussi bon dès le début. Je pense aussi avoir démontré que plus j’ai du temps de jeu, plus mon jeu s’améliore ».