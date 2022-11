De retour dans l’Utah, Bojan Bogdanovic intrigue toujours ses anciens coéquipiers

« C’est un peu étrange d’être dans ce vestiaire, mais c’est génial de voir tous ces visages. » Cette nuit avec les Pistons, Bojan Bogdanovic retrouvait ses « amis » dans l’Utah, où il a joué trois ans avant d’être envoyé à Detroit en septembre dernier, dans le cadre de la reconstruction opérée par Danny Ainge.

« C’est l’une des meilleures organisations de la ligue. J’étais vraiment heureux et honoré de faire partie de cette franchise, et je pense toujours que le Jazz a l’une des meilleures bases de supporters de la ligue », poursuit l’ailier, auteur de 23 points (7/18 aux tirs) et 5 rebonds dans la victoire.

Malgré cette familiarité avec son ancienne franchise, l’ancien joueur des Pacers ou Nets a gardé une part de mystère, y compris auprès de ses anciens coéquipiers, Mike Conley et Jordan Clarkson, qu’on imaginait eux aussi sur le départ avant l’entame de la saison.

« Je pense être aussi proche que possible (de lui) et je ne sais toujours pas qui il est », remarque par exemple le meneur, arrivé en même temps que lui dans la franchise, et avec qui il partageait un « handshake » personnel. Une pratique à laquelle le Croate, qui a eu le droit à sa vidéo hommage cette nuit, n’était pas du tout habitué.

Video tribute to Bogey in the 1Q pic.twitter.com/duv6KROU77 — Eric Walden (@tribjazz) November 24, 2022

Son coéquipier à l’arrière au Jazz parle même d’un joueur « mystérieux ». « J’ai l’impression qu’aucun d’entre vous ne le connaît vraiment non plus ! On ne sait pas ce qu’il faisait après (le basket). Il a peut-être dirigé 40 des 500 premières entreprises de Wall Street, en étant dans l’ombre. Ou dirigé 80 entreprises dans le monde alimentaire qui étaient très importantes ici. On ne sait jamais ! Il venait parfois avec un sac de voyage sans savoir ce qu’il y avait dedans. Est-il rempli d’argent ? », s’interroge encore avec humour Jordan Clarkson.

C’était un roc, il a toujours assuré nos arrières

Peut-être taiseux par rapport à sa vie en dehors des parquets, l’ailier n’en reste pas moins un joueur « expressif » ballon en main. « On a toujours su qu’on pouvait compter sur lui pour marquer un panier opportun pour gagner, à n’importe quel moment du match, que ce soit au poste ou à 3-points. C’était un roc, il a toujours assuré nos arrières », poursuit l’ancien 6e homme en pensant aussi à la régularité offensive de son ancien partenaire de jeu.

Une régularité qu’il met aujourd’hui au service des Pistons, qui n’ont pas hésité à le prolonger : 13 matchs sur 20 à 20 points ou plus, un seul match sous les 12 points inscrits. Avec un peu moins de 21 points de moyenne, il est bien parti pour signer sa meilleure moyenne en carrière.

Lorsque The Salt Lake Tribune demande à Mike Conley quel est son souvenir favori avec « Bogey », le meneur rétorque : « Il y en a beaucoup. La plupart d’entre eux sont survenus lors des voyages en avion. On jouait aux cartes, et il parlait en croate quand il était contrarié, quand je gagnais ou que quelqu’un d’autre gagnait. C’est ce qui va me manquer le plus. »