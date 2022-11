Les joueurs ont beau répéter que le succès de leur équipe est plus important que leurs stats personnelles, il n’en demeure pas moins que certains comptabilisent leurs points, leurs rebonds et leurs passes en plein match. Et quand ils ne le font pas eux-mêmes, ce sont leurs coéquipiers qui tiennent les comptes. La preuve avec Evan Mobley lors de la récente victoire face aux Hawks.

Alors qu’il allait prendre son 10e rebond, et signer son 6e double-double de la saison, Donovan Mitchell est venu le lui arracher des mains sur la dernière action du match. A côté d’eux, Jarrett Allen n’en croit pas ses yeux. Il avait LAISSÉ Evan Mobley prendre son 10e rebond mais Donovan Mitchell s’est jeté sur le ballon…

A la fin du match, Jarrett Allen se marre, tandis que Donovan Mitchell est tout penaud. Il met le ballon sur sa tête puis vient s’excuser auprès de son coéquipier. Dans le vestiaire, on ne parle que de ça. Avec humour évidemment. « C’était complètement fou, mais on ne va pas en parler pour l’instant » ironisait Cedi Osman.

On oublie tout avec un bon resto

De son côté, Donovan Mitchell est prêt à se faire pardonner avec un bon repas : « Je vais l’emmener dîner et je paierai pour s’il vient. S’il ne veut pas venir, je comprendrai ».

Cette nuit, Evan Mobley a bel et bien signé son 6e double-double de la saison avec 10 points et 12 rebonds face aux Blazers. « On lui en devait un… Il a eu son double-double, et on a tout fait pour qu’il l’ait » raconte Donovan Mitchell.

Quant à Evan Mobley, il a accepté l’invitation et il prévient que ce ne sera pas dans un fast-food : « On va devoir choisir un endroit, et ce sera un bel endroit. »