Les Nets perdent le « meilleur shooteur du monde », Yuta Watanabe

Cette nuit, les Nets n’ont pas eu de mal à découper les Raptors en convertissant 17 paniers à 3-points. Les New-Yorkais évoluaient pourtant sans leur meilleur shooteur, Yuta Watanabe. Avant la rencontre, Jacque Vaughn a informé qu’il souffrait d’une contracture au niveau des ischio-jambiers. Déjà absent à Philadelphie, il va ainsi manquer le dernier déplacement d’une folle série pour les Nets (10 sur 12 à l’extérieur !), dans l’Indiana vendredi.

« Il nous manque vraiment parce qu’il nous offre la possibilité de jouer grand et petit. Donc on a dû faire jouer Royce (O’Neale) un peu plus longtemps, il a fini par jouer 38, 39, 40 minutes (ndlr : 39 minutes à Philly). Donc ça met une pression sur l’ensemble du groupe », jugeait le remplaçant de Steve Nash.

Le Japonais s’est en effet imposé comme l’un des éléments précieux de sa rotation. Sérieux en défense, actif au rebond, capable de créer pour les autres avec son dribble, le gaucher, sur les bases de sa meilleure saison en carrière, brille surtout par son adresse extérieure : 57% de réussite (24/42) depuis le début de saison ! Ce qui fait de lui, avec un volume de tirs plus faible que d’autres artilleurs, le meilleur shooteur de la ligue et de loin.

Salué par Nick Nurse

« C’est le meilleur shooteur du monde en ce moment », qualifie carrément Kyrie Irving en se référant aux statistiques. « On veut simplement qu’il reste confiant et qu’il saisisse les occasions qui se présentent à lui. Il rend le jeu beaucoup plus facile. On a des gars qui sont prêts à se sacrifier physiquement soir après soir, on veut les récompenser, surtout quand ils shootent », poursuit le meneur.

Il faut noter que son coéquipier tournait à 14.5 points de moyenne (62.5% aux tirs dont 60% de loin), 4 rebonds et 2 passes sur les quatre matchs avant sa blessure. Sa sortie la plus accomplie ? À Portland, avec 20 points et 7 rebonds avec cinq paniers primés décisifs, dans les corners ses zones préférentielles, en seconde période.

De quoi générer les félicitations de son ancien coach, Nick Nurse, avec qui il a joué les deux saisons précédentes à Toronto. « Il shoote très bien cette année. […] Il nous a offert une grande partie de ce qu’il apporte aujourd’hui. C’est un joueur utile, qui joue dur, court, coupe et tire. Un bon élément complémentaire dans une attaque car il comprend très bien le ‘spacing’. Il n’a jamais tiré aussi bien avec nous qu’il ne le fait avec les Nets cette année, et n’est jamais resté en très bonne santé avec nous. »

Les Nets peuvent se frotter les mains de l’avoir récupéré à bas prix et en se disant que leur meilleur shooteur ne s’appelle ni Seth Curry, ni Joe Harris. C’est dire la réserve !